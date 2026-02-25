Gewalt war noch nie so anmutig wie im Ballett-Actionfilm Pretty Lethal von Prime Video

Ballett gilt oft als die anmutigste aller Tanztechniken, aber jeder, der es auch nur ansatzweise kennt, weiß auch, dass es einen ziemlich brutalen und rücksichtslosen Hintergrund hat. Die Technik zu meistern ist eine gewalttätige Angelegenheit für den eigenen Körper, aber auch eine harte Erfahrung, könnte man sagen, etwas, das die Balletttänzer im kommenden Film von Prime Video zu ihrem Vorteil nutzten, um einem Haus voller Schrecken zu entkommen.

In dem Film Pretty Lethal folgen wir einer Truppe von fünf Balletttänzern, die nach einer Zusammenbruch in einem Wald Zuflucht in einem abgelegenen Haus suchen, das zufällig von einem ehemaligen Ballettmeister bewohnt wird, der eine verdrehte und gewalttätige alternative Seite hat. Natürlich müssen die jungen Tänzer, um die Nacht zu überleben, Gefahr entkommen und alle Bedrohungen, die ihnen im Weg stehen, brutal ausschalten.

Die Zusammenfassung von Pretty Lethal erklärt:

"Ein actiongeladener Thriller, in dem fünf Ballerinas auf dem Weg zu einem prestigeträchtigen Tanzwettbewerb kaum miteinander sprechen, als ihr Bus in einem abgelegenen Wald liegen bleibt. Da sie keine anderen Optionen haben, suchen sie widerwillig Zuflucht in einem beunruhigenden Gasthaus am Straßenrand, das von Devora Kasimer (Uma Thurman), einem zurückgezogenen ehemaligen Ballettwunderkind, geführt wird. Von dem Moment an, in dem sie ankommen, fühlt sich etwas falsch an – und ihre schlimmsten Instinkte erweisen sich als richtig. Da die Lage tödlich wird, muss das zersplitterte Team Rivalitäten beiseitelegen und jahrelanges brutales Training als Waffe einsetzen, um Anmut, Disziplin und sogar Spitzenschuhe in Überlebenswerkzeuge zu verwandeln."

Wenn Sie diese Prämisse interessiert, ist die gute Nachricht, dass der Film fast da ist. Er startet am 25. März auf Prime Video und unten sieht man den Trailer für einen Einblick, was er zu bieten hat.