Gewalt nach der Tötung eines der meistgesuchten Drogenhändler der Welt durch mexikanische Sicherheitskräfte

HQ

Mexikanische Sicherheitskräfte haben Nemesio Oseguera Cervantes, besser bekannt als "El Mencho", einen der meistgesuchten Drogenhändler der Welt, getötet, wie vom Verteidigungsministerium bestätigt wurde. Die Operation in Tapalpa, Jalisco, löste in mindestens acht mexikanischen Bundesstaaten weit verbreitete Gewalt aus, wobei von brennenden Fahrzeugen, Straßensperren und Schießereien berichtet wurden.

El Mencho, 59, führte das Jalisco New Generation Cartel an, berüchtigt für Ultragewalt und ein militärisch inspiriertes Arsenal. Er wurde zusammen mit mindestens sechs mutmaßlichen Komplizen getötet. Drei mexikanische Soldaten wurden bei dem Überfall verletzt, während zwei Kartellmitglieder mit Raketenwerfern festgenommen wurden, die Flugzeuge abschießen konnten. Wir wissen auch, dass US-Behörden nachrichtendienstliche Unterstützung leisteten, wobei die Joint Interagency Task Force-Counter Cartel eine Schlüsselrolle spielte.

Szene // Shutterstock

Die Tötung löste sofortige Vergeltungsmaßnahmen aus. Videos zeigten in Brand gesetzte Fahrzeuge, eine Tankstelle in Guadalajara angezündet und bewaffnete Männer, die Straßen in Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Tamaulipas und Zacatecas blockierten. Der Gouverneur von Jalisco, Pablo Lemus Navarro, forderte die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben, die Reisen auszusetzen und Straßen zu meiden. Unterdessen gaben die US-Botschaft und die kanadischen Behörden Warnungen heraus und forderten die Bürger auf, sich in den betroffenen Regionen zu unterbringen.

US-Beamte, darunter der ehemalige stellvertretende Außenminister Christopher Landau, feierten El Menchos Tod als schweren Schlag für die organisierte Kriminalität und warnten vor gewaltsamen Vergeltungsmaßnahmen. Dies ist eine Operation, die als der bedeutendste Angriff auf mexikanische Kartelle seit über einem Jahrzehnt beschrieben wird. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum versprach Briefings von ihrem Sicherheitsrat, gab jedoch keine sofortige Bestätigung...