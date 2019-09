Gewalt in The Last of Us: Part II soll glaubwürdig bleiben

Wir hatten die Gelegenheit, das kommende The Last of Us: Part II auf einem Presse-Event anzuspielen. Nach dem Hands-on-Event sprachen wir mit dem Lead Game Designer des Spiels, Richard Cambier, über all die verschiedenen Aspekte der Fortsetzung des dramatischen Action-Adventures. Eine Frage von uns drehte sich darum, ob das Studio denkt Ellie's offensichtlich gewaltsame Natur habe einen Hintergrund und ob es einen Punkt gibt, ab dem die präsentierte Gewalt zu viel wird.

''Ich denke das ist eine sehr gute Frage. Ich finde für uns geht es darum, ist es glaubwürdig für diesen Charakter? Wie weit will er gehen? Das ist eine Frage die wir immer und überall in den Nachrichten und in der Welt sehen, was sind verzweifelte Menschen bereit zu tun, die Frage wandelt sich also in ein was macht Sinn für die Spielwelt?'' erklärt Cambier und führt fort, ''Und es ist eine sehr verzweifelte Welt. Leute versuchen herauszufinden wie sie überleben können, obendrauf kommt die Liebe und der Hass, plötzlich wird der Einsatz erhöht. Für uns geht es also darauf zurück, würde Ellie es für Liebe tun, für ihren Hass? Und für uns ist diese Antwort darauf ja.''

Was haltet ihr von dem hohen Maß an Gewalt, das in The Last of Us: Part II dargestellt wird?