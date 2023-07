GetsuFumaDen: Undying Moon: Der ultimative Leitfaden, um der Beste im Clan zu werden

HQ

GetsuFumaDen: Undying Moon wurde letztes Jahr für PC und Nintendo Switch als Modernisierung des Klassikers veröffentlicht, der in den 1980er Jahren auf dem NES debütierte und jetzt in einer physischen Edition erhältlich ist. Auch wenn es nach einer Weile im Early Access sowohl von Kritikern als auch von Benutzern einige Prügel einstecken musste, sind einige von uns im Gamereactor-Team süchtig nach dieser dunklen Fantasie geworden, die im feudalen Japan spielt.

Wie ein Samurai ziehen wir es also vor, uns selbst zu "opfern" und immer wieder zu sterben, damit wir alle Geheimnisse dieses dämonischen Spiels enthüllen können, das, sobald man sein Gameplay und seine Mechanik verstanden hat, seine lustigste und befriedigendste Seite zeigt und Sie zu vielen spektakulären und aufregenden Momenten bringt.

Dieser Leitfaden sammelt einige Tricks und Tipps speziell für den Einstieg in GetsuFumaDen, da die Erklärungen einiger der Konzepte, insbesondere derjenigen, die sich auf die Charakterentwicklung und den Spielfortschritt innerhalb des Roguelite-Konzepts beziehen, dunkler sind als Ryukotsukis Herz. Wenn du also ohne weiteres durch die ersten paar Levels des Spiels "hetzt" und das Gefühl hast, dass du stirbst und wenig bis gar keine Fortschritte machst, lies weiter.

Gesundheit steht an erster Stelle

Es gibt einfache Feinde (Oni, wir sehen dich an), die dich mit ein paar Schlägen zurück zur Clanbasis schicken, also ist es gut, einen großen Gesundheitsbalken und ein paar Tränke zu haben, abgesehen davon, dass du ihre Angriffsmuster lernst und versuchst, sicherzustellen, dass die normalen Feinde dir deine Gesundheit nicht nehmen, außer bei unvorhergesehenen Fallen.

Um mehr Gesundheit zu haben, musst du Seelenverschlingen verwenden, eines der vier Upgrades, die du am unteren Bildschirmrand sehen kannst. Wenn du genau hinschaust, geht jedes Mal, wenn du eine blaue Seele aufhebst (keine lila Seelenerinnerung, sondern die, die du in großen Truhen oder auf Gegnern mit einer rosa Aura findest), der Soul Devour-Marker von links nach rechts zur nächsten Macht. Unser Rat ist, dass du in den ersten paar Läufen nur dann den rechten Stick drücken solltest, wenn sich der Marker auf Health+ befindet, was du ein paar Mal tun solltest, bevor du andere Optionen in Betracht ziehst. Abhängig von Ihrer anfänglichen Gesundheit wird der erste "Schuss" ziemlich bedeutend sein (etwa 700 HP), aber dann sinkt er mit jeder Injektion, bis er nicht mehr so nützlich ist (wenn er kaum 300 HP hinzufügt).

Und warum mit Health+ beginnen? Es ist eigentlich ganz einfach: Je länger dein Gesundheitsbalken ist, desto mehr erholen sich deine Tränke, weil sie immer die Hälfte deiner aktuellen Gesundheit wiederherstellen. Auf diese Weise erreichst du schnell 4.000 PS und kannst dich fast jeder Herausforderung stellen.



Tipp: Wenn du einen Boss besiegst, spuckt die Truhe, die er nach seinem Tod verlässt, vier Seelen aus. Schau dir deinen aktuellen Seelenverschling-Marker an und versuche herauszufinden, wie viele Seelen du für den gewünschten Effekt brauchst, anstatt sie alle auf der Flucht zu schnappen.



Heiltränke mit Bedacht einsetzen

In Bezug auf Tränke und basierend auf dem, was wir gerade erklärt haben, ist es wirklich sehr wichtig, den besten Zeitpunkt zu wählen, um einen von ihnen zu trinken. Natürlich, wenn du auf einem Boss bist und er dich hämmert, während du in der roten Zone bist, trinke ihn so schnell wie möglich, aber es ist klüger, eine Strategie für Tränke zu haben, während du dich in einem Level befindest.

Du beginnst das Spiel mit zwei Tränken (eine Menge, die durch die Investition von Spirit Minerals erhöht werden kann) und du solltest sie nicht verwenden, bis du deine HP erhöht hast. Um mehr Tränke zu erhalten, kannst du entweder eine der Felsgravuren in jedem Level lesen (du bekommst immer einen Trank und einen kleinen Beutel voller Materialien) oder die vierte Kraft von Soul Devour verwenden, die du zu Beginn verwenden solltest, um deinen Gesundheitsbalken zu erweitern.

Wenn du das Level ziemlich einfach abräumst, beachte, dass sowohl der Gravurstein als auch der Spucktrank beide auf der Karte sind und nicht verschwinden, sodass du den Trank entweder dort lassen kannst, um ihn zu trinken, oder ihn füllen kannst, bevor du dich dem Boss stellst, indem du den nächsten Teleporter verwendest. Dies kann deine Gesundheit im weiteren Verlauf verbessern, und der Trank wird dann mehr HP wiederherstellen, wenn die Zeit gekommen ist.

In der Tat, wenn du einen großartigen Lauf hast, könnte dein Gesundheitsbalken ziemlich gut funktionieren, während du noch einen Trank übrig hast, also ist die Verwendung von Soul Devour zum Erzeugen eines zusätzlichen Tranks eine extrem verbrauchende Ressource, die nur verwendet werden sollte, wenn du in Schwierigkeiten bist.

Gelb spielen: Sauge deine Feinde aus

Um deinen Gesundheitsbalken voll zu halten, gibt es Primär- und Sekundärwaffen, mit denen du Gesundheit wiederherstellen kannst, wenn sie die richtigen Werte haben. Die gebräuchlichste ist die Fang of Pursuit: Yellow, die die Fähigkeit bietet, den Feind für eine Weile auszusaugen. Was bedeutet das? Es saugt das Leben aus ihnen heraus durch eine Art Nabelschnur, ein lebenswichtiges Bindeglied. Du kannst sogar mehrere auf einmal mit Waffen wie der Eldritch Bow oder der Vampiric Gun verbinden, so dass du sie aus der Ferne treffen und dann zusehen kannst, wie sie langsam fallen. Das Problem ist, dass es den Rhythmus des Spiels unterbricht und irgendwie "lahm" ist.

Sobald du dich mächtiger fühlst, kannst du dich entscheiden, diese Technik zu vergessen und nach anderen zu suchen, die besser für ein schnelleres Gameplay geeignet sind. Aber es schadet nie, so etwas in der Tasche zu haben.



Tipp: Studieren Sie Ihre Feinde und die verschiedenen Zustände, die sie verursachen, da sie auch wissen, wie man entleert, Verbrennungen oder Blutungen verursacht.



Es ist ein Roguelite: Sie können Ihre Konsole ausschalten

Auch wenn GetsuFumaDen als düsteres und gnadenloses Spiel präsentiert wird und obwohl sein Fortschritt hart und verwirrend ist, ist es nicht so verheerend wie andere Roguelite-Spiele. Also, hier ist ein Trick: Wenn du genauer hinschaust, speichert das Spiel automatisch, sobald du ein Level oder einen Boss betrittst, und speichert dein Spiel nicht genau in dem Moment, in dem du stirbst, sondern wenn deine Seele in der Clanbasis ankommt. Wenn du schlau bist, kannst du die Konsole direkt nach deinem Tod ausschalten (oder das Spiel schließen), damit du den letzten Teil einfach noch einmal versuchen kannst. Natürlich verlierst du dabei einen Teil deiner Spielerehre...



Tipp: Wenn Sie in den fortgeschrittensten Gebieten und ihren jeweiligen Bossen zu viel Druck ausüben und versuchen, mit diesem Trick durchzukommen, während Sie wenig Gesundheit, Tränke und Angriffskraft haben, werden Sie feststellen, dass es entweder unmöglich wird oder sich für den nächsten Abschnitt nicht lohnt, also denken Sie daran, Ressourcen mit ins Grab zu nehmen, Lass dich sterben und verbessere deinen Charakter ein bisschen mehr, um beim nächsten Mal mächtiger zu werden.



Bringe mehr Ressourcen und Mineralien ins Grab

Der Weg, sich in GetsuFumaDen zu verbessern, führt über Ressourcen und Schriftrollen. Das Problem ist, wie du vielleicht in deinen ersten Spielen bemerkt hast, dass du kaum etwas speichern kannst, wenn du stirbst, also fühlt es sich an, als würdest du ganz von vorne anfangen. Daher empfehlen wir, dass deine ersten Upgrades darauf abzielen, mehr Ressourcen ins Grab zu bringen, insbesondere Geistermineralien, diese Art von neunförmigem Magatama-Amulett, das in der Training (grünes Spirit Minerals, die sechs Grundfertigkeiten) und Maestry der Secret Arts (gelb Spirit Minerals, die sechs sekundären) Abschnitte.

Das spezielle Upgrade für diesen Zweck heißt Spirit Mineral Recovery. Einmal auf Rank 2 gesetzt, spart es dir bereits 40% der grünen und gelben Magatamas im Lager deiner Basis, wenn du fällst. Dieses Upgrade ermöglicht es dir, mit mehr Selbstvertrauen voranzukommen, so dass du in Betracht ziehen kannst, die Anzahl der maximalen Heiltränke, die du tragen kannst, zu erhöhen oder sogar die Anzahl der Waffen zu erhöhen, die bei der Wiedergeburt in der Clanbasis erscheinen (und ihre Seriennummer). Grundmaterialien sind auch für die Verfeinerung von Waffen entscheidend, so dass Recovery Upgrade auch nach einer Weile noch von Interesse ist.

Rückkehr zum Anwesen des Getsu-Clans nach dem Tod

Wir wissen, dass du als Mitglied des Getsu-Clans ehrgeizig bist und so schnell wie möglich Dämonen in die Unterwelt schicken willst, aber wenn man bedenkt, dass Ungeduld dein schlimmster Feind in Roguelike- und Roguelite-Spielen ist, solltest du in GetsuFumaDen meditieren und dich ausruhen, um dem "Leiden" mit klarem Verstand zu begegnen. Daher ist es vor allem in den ersten Spielen eine gute Idee, zum Getsu Clan Estate zurückzukehren, sobald du einen der ersten Bosse besiegt hast. Zum Beispiel haben wir Ryukotsuki, den Boss von Land of Limbo (Stufe 1) oder den Colossal Centipede, den Boss von Hellfire Cliff (Ebene 2).

Sie fragen sich vielleicht: Aber warum sollte ich das tun, wenn ich irgendwann die Waffen verliere? Nun, du bekommst einen viel stärkeren Start, mit erhöhter Gesundheit und den Soul Devour, die du im vorherigen Durchlauf verwendet hast. Außerdem kannst du alle Materialien mitnehmen, um sie zu verwenden oder in der Basis zu lagern, anstatt dich zwischen Boss und Upgrade entscheiden zu müssen und beim nächsten Tod wahrscheinlich Materialien zu verlieren. Wir bestehen darauf, dass diese Übung am Anfang ideal ist, wenn du deinen Charakter ein wenig verbessern musst, um dich selbstbewusster zu fühlen.

Besser finden als kaufen

Es gibt zwei Arten von Läden in GetsuFumaDen, auch wenn du in einigen Levels nur den ersten findest: einen für Waffen und einen für Materialtaschen. In beiden gibt es neben dem Ladenbesitzer eine weitere tote Dame, die dir anbietet, deinen Waffenrang zu erhöhen oder Upgrades für die Waffen, die du trägst, zu aktivieren.

Beides, Aktivierung und Verfeinerung, ist aus mehreren Gründen immer besser, als Geld für neue Waffen auszugeben. Erstens sind die Waffen, die du in der Nähe findest, entweder von Feinden fallen gelassen oder in Truhen, in der Regel sowohl in Bezug auf den Typ als auch auf die Werte besser, aber sie neigen auch dazu, einige Upgrades zu enthalten, die bereits aktiviert oder freigeschaltet sind. Du wirst sehr bald herausfinden, dass es besser ist, eine Waffe in die Hand zu nehmen, auch wenn sie einfach aussieht, und sie zu verbessern, als Geld für eine andere auszugeben. Es ist am besten, dein Gold und deine Seelen auszugeben, um deinen Rang zu erhöhen und Upgrades für die Waffen zu aktivieren, die du bereits hast ... bis Sie während Ihrer Reise ein ansprechendes mit mehr Upgrade-Potenzial finden. Wenn du gut ausgerüstet bist, wird außerdem fast jede Waffe, die auftaucht, nicht besser sein als die, die du trägst, also ist es eine gute Idee, ihre Materialien und Seelen zu Zerlegen.

Wenn die Spirit Materials wichtig waren, um dein Getsu Clan-Mitglied zu verbessern, sind die restlichen Materialien zusammen mit den Rüstungsschriftrollen (Diagrammen), die du herumliegen findest, für die Verfeinerung von Waffen entscheidend. Das Gute an das Freischalten von Waffen-Upgrades (du kannst das nicht in Geschäften tun, sondern in der Clanbasis oder nach dem Besiegen eines Bosses) ist, dass du sie mit Seelen aktivieren kannst, wenn du sie in späteren Spielen aufhebst, und einige davon können bereits aktiviert sein. Vielleicht möchtest du auch eine einfache Waffe aus der Getsu Clan Estate nehmen und sie mit Materialien verfeinern, bevor du dich auf den Weg zur Lands of Limbo machst.



Tipp: Du spielst jetzt schon eine Weile und kannst nicht die Ressourcen bekommen, die du brauchst, um diese eine verdammt gute Waffe oder ein ultimatives Upgrade freizuschalten? (Großer Dämonenzahn, wir sehen dich an). Wenn du immer den gleichen Weg gehst, wirst du vielleicht nicht die Feinde besiegen, die dir die richtigen Materialien geben. Wenn du das Bestiarium im Auge behältst, bevor du die Clanbasis verlässt, wirst du den Hinweis finden, nach dem du suchst. Gehe in die Halle der Schätze und öffne die "Kampfaufzeichnung", in der du Beschreibungen aller Feinde und Bosse findest, die du besiegt hast, sowie ihre besonderen Stärken und die "erwerbbaren Materialien", die sie fallen lassen, wenn sie sterben.



Kombinationen von Waffen und Stilen und Verwandlung

Inzwischen wirst du wahrscheinlich gesehen haben, dass es eine gute Idee ist, eine kurze, schnelle Primärwaffe und eine längere und/oder mächtige Waffe zu tragen, ebenso wie eine sekundäre Wurfwaffe und vielleicht eine Schlag- oder Fangwaffe. Aber das hängt vom persönlichen Stil und der Wahl ab.

Was zum Beispiel die Primärwaffe betrifft, so bevorzuge ich persönlich ein Katana oder Doppelklingen (Zweihandwaffen, Schwerter oder Fächer) für den Verlauf der Levels und dann eine Keule oder einen Streitkolben, um sich Bossen und härteren Feinden zu stellen. Wenn Sie eher ein Pariermensch sind, werden Sie die spezielle Aktion des Katana oder die Verteidigung des Regenschirms mögen, und wenn Sie es vorziehen, Abstand zu halten, werden Sie Peitschen und Speere anstelle von Stulpen wählen.

Darüber hinaus können einige Primärwaffen Sie leichter an die Transformation bringen, eine Art Super Saiyan Getsu, die das Spiel auf sehr romantische Weise beschreibt:

Was die Sekundärwaffe betrifft, so ist es am besten, eine Bombenwaffe wie die Lily of the Valley (einfach, um den Schaden schnell auf 1.000 zu erhöhen) und eine Fernkampfwaffe wie das Gewehr oder den Bogen zu haben. Aber auch hier kann Kunai durch Abprallen viel Schaden anrichten, und Distelfallen können großartig sein, um einen ermüdenden Feind abzuwehren. Denken Sie an den oben genannten Tipp, studieren Sie ihre Spezialeffekte und geben Sie Ihre Ressourcen aus, um diejenigen freizuschalten, von denen Sie profitieren werden, insbesondere die Fang of Pursuit: Yellow.

Natürlich ändern die neuen Talismane all dies ein wenig, da sie als Sekundärwaffe ausgerüstet sind, die du nicht verwenden kannst. Aber wenn du mit dem, den du trägst, und den beiden primären gut aussiehst, können sie dir zum Beispiel einen Boost auf deine Schadens- oder Bruchwerte geben oder dich sogar wiederbeleben, wenn du es eilig hast.

Tipps gegen Chefs

Zum Schluss werden wir einige grundlegende Tipps für den Umgang mit den verschiedenen Bossen im Spiel sammeln:



Ryukotsuki : Die Rückkehr des Endgegners des NES-Spiels als erster Boss in dieser Edition. Bleiben Sie so hart wie möglich, um ihr Herz so schnell wie möglich mit einem Haufen bunter Schläge zu brechen. Halte dich einfach zurück, wenn sie horizontal mit der Hand angreifen (wenn du am Rand des Bildschirms bleibst, kannst du die Chance nutzen, sie zu treffen) und mach deinen Doppelsprung, während sie gleichzeitig auf den Boden schlagen und Flächenschaden verursachen. Ihre Schädel sind ziemlich harmlos und ihre große Kugel lässt sich leicht auf eine Seite ziehen und dann auf die andere gehen und über die blauen Feuer springen.

Kolossaler Tausendfüßler : Wie sein Exoskelett zeigt, ist er viel schwieriger zu handhaben, als es zunächst den Anschein hat. Es muss richtig geprügelt werden, wenn es in der Mitte der Bühne rollt, um sich auszuruhen. Seinem zugartigen Kriechangriff lässt sich leicht durch Doppelsprünge ausweichen, um auf ihn zu gelangen und weiter zuzuschlagen. Seine direkten Bisse oder seine riesigen Bälle (ich meine... die, die es auf dich wirft) sind die gefährlichsten, aber am leichtesten zu sehen, und wenn es über die ganze Bühne fliegt, geht es nur darum, zu springen und sich zu wehren.

Zwillingssturmdämonen : Dieser Kampf gegen Raiki (gelb, Blitz) und Fuki (blau, Wind) kann entweder super einfach oder super schwierig sein. Auch wenn Raiki wie die größere Bedrohung aussieht, raten wir Ihnen, sich zuerst für Fuki zu entscheiden. Er bleibt immer rechts, und sein aufeinanderfolgender Windballangriff ist der gefährlichste, da er Schaden anrichtet, aber auch in die Stacheln geworfen werden kann. Wenn Sie ihn schnell ausschalten können, können sie ihren gemeinsamen Angriff nicht ausführen, der tödlich ist, aber an einem der Ränder des Bildschirms vermieden werden kann. Wenn Raiki allein gelassen wird, ist es wirklich leicht zu sehen, wohin er die Blitz- oder Strombälle werfen wird, und obwohl er sich mehr bewegt, ist er schnell fertig. Es ist wichtig, herauszufinden, wann man einen Trank trinken sollte.

Hydra der Tiefen : Sie hat während des gesamten Levels von The Great Wave of Damnation gelauert, aber sie hat nur einen ihrer fünf Köpfe gezeigt. Dieser Boss kann tödlich sein, wenn du zu weit weg stehst, weil er dich ins Wasser zieht. Der Schlüssel liegt darin, es sehr nah zu treffen.

Unterirdische Spinne : Es ist nicht so schwierig, wie es scheint. Lege dich nicht mit den Geishas aus dem Avenue of Pleasure and Illusion und den anderen Gegnern in der Pleasure District an, die es mit seinen Netzen zum Leben erweckt, und versuche herauszufinden, wo es normalerweise landet, um es aus der Nähe zu treffen. Sein stärkster Angriff verbraucht bis zu 1.000 HP mit einem Treffer, also versuche, ihn während des Angriffs zu fangen, damit du nicht so viel Treffer erleidest.

Neunschwänziger Fuchs : In diesem Winter ist Kyubi noch einfacher, den du auf den ersten Schwierigkeitsgraden töten kannst, ohne einen Kratzer von ihm zu bekommen. Springen Sie von der ersten Minute an, um die Geschichten auf eine Seite zu bekommen, und brechen Sie ein paar davon, so dass ihm der Kopf abfällt. In diesem Moment solltest du die Chance nutzen, einen tödlichen Schlag auszuführen und die Hälfte seines Gesundheitsbalkens zu nehmen. Sobald er sich erholt hat, mach dasselbe mit denen auf der anderen Seite, er wird wieder fallen und der Kampf wird dir gehören.

Daidarabotchi : Er ist der einzige Boss mit 100% Resistenz gegen alle Spezialstatus, der bedrohlichste (du wirst sein eindringliches Auge durch die Fenster sehen) und derjenige, der dir den meisten Schaden zufügen kann, während du durch sein kniffliges Level gehst, der Subspace Citadel (im Grunde, weil er Gebäude mit einem Schlag ausschaltet). Mit anderen Worten, ein unfairer Bastard im wahrsten Sinne des Wortes, der den Titel des Endgegners mehr verdient als Amatsu-Tosu. Trotzdem ist die Prozedur die gleiche wie bei der Fox oder Amatsu-Tosu: zuerst die Gliedmaßen, dann der Kopf. Das Problem ist, dass er so groß ist, dass es eine Weile dauern wird, bis du von einem Arm zum anderen gehst. Konzentriere dich besser auf einen Arm, dann auf den anderen und entscheide dich schließlich für den Kopf. Sei nicht frustriert, wenn sein Gesundheitsbalken kaum sinkt, bis du anfängst, Spezialschläge zu treffen. Und wenn er vor Wut rot wird, ist es dasselbe, nur schneller. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, die doppelte Zweihand-Kombo auszuführen, um dich zu vernichten, oder ein paar Versuche zu unternehmen, um herauszufinden, wie die Berge, die er in einer geraden Linie aussendet, funktionieren: Wenn du einen kommen siehst, springe einfach darauf zu, um den Schaden zu vermeiden.

Amatsu-Tosu: Die Strategie, um diesen Endgegner auszuschalten, ist eher beeindruckend als problematisch und ähnelt eigentlich ziemlich der vorherigen: Nimm ein paar Tentakel, um ihn fallen zu lassen, und gehe dann auf den Kopf. Sie müssen sich zuerst auf die Plattform auf der schwebenden Plattform konzentrieren (beginnen Sie mit einer guten Bombe und lassen Sie sie fast fertig) und verwenden Sie diese Plattform dann als Flucht vor den darunter liegenden. Wenn es fällt, tun Sie, was Sie bereits wissen: Gehen Sie auf den Kopf.



Getsu-Clan-Mitglieder

Auch ehemalige Clanmitglieder sind eine Herausforderung für Fuma: