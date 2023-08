Geteilter Bildschirm ist für Baldur's Gate III auf der Xbox Series S nicht ausgeschlossen

HQ

Letzte Woche haben wir endlich die großartige Nachricht erhalten, dass das Meisterwerk Baldur's Gate III diesen Herbst für Xbox Series S/X erscheinen wird (es ist bereits für PC erschienen und erscheint am 6. September für PlayStation 5). Es gibt jedoch einen Haken.

Es stellt sich heraus, dass die Xbox Series S-Version auf Splitscreen-Spiele verzichten wird, da diese Funktion in dieser Version entfernt wird (sie wird für Xbox Series X enthalten sein). Die meisten Leute gingen wahrscheinlich davon aus, dass dies das Ende der Geschichte war, aber glücklicherweise beschloss der offizielle Xbox-Account von X, die Dinge am Wochenende zu klären und erklärte, dass sie "weiterhin mit Larian zusammenarbeiten werden, um die Hinzufügung von Split-Screen in der Series S nach dem Start zu untersuchen".

Grundsätzlich besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Xbox Series S auch einen geteilten Bildschirm erhält, aber wenn dies geschieht, wird es nach der Veröffentlichung sein.