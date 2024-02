Get Out, Basketball und Scott Pilgrim vs. The World sind im Februar auf Prime Video zu sehen

Da es jetzt Februar ist, hat Amazon eine Liste von TV-Shows und Filmen veröffentlicht, die im nächsten Monat auf Prime Video erscheinen werden.

Wenn es um Filme geht, gehören zu den herausragenden Filmen in diesem Monat Jordan Peeles exzellenter Psycho-Horror Get Out, Basketball von den South Park-Co-Schöpfern Trey Parker und Matt Stone und Scott Pilgrim vs. the World. Zu den TV-Highlights gehört Mr. & Mrs. Smith, eine neue Serie, die auf dem Film von 2005 basiert und in der sowohl Donald Glover als auch Maya Erskine die Hauptrollen spielen.

Sie können einen Blick auf die vollständige Liste unten werfen:

Verfügbar am 1. Februar

12 Wütende Männer

Alle Hunde kommen in den Himmel 2

Da kam eine Spinne

Annie Saal

Basketball

Urinstinkt

Klingen des Ruhms

Chorus-Zeile

Cop-Land

Eat Pray Love

Enron: Die klügsten Jungs im Raum

Ereignishorizont

Fiedler auf dem Dach

Aus dem Jenseits

Verwandte Bande

Get Out

Geisterwelt

Erwachsene

Erwachsene 2

Haar

Halloween H20: 20 Jahre später

Heißer Flaum

Ich bin nicht dein Neger

Im Schnitt

Jeepers Creepers 2

Nur Freunde

Küss die Mädchen

Lady Chatterleys Liebhaber (1982)

Leben

Madagaskar: Flucht 2 Afrika

Mein linker Fuß

Quigley Down Under

Rote Rakete

Remo Williams: Die Abenteuer beginnen

Riddick

Mitfahren

Sarafina!

Scott Pilgrim gegen die Welt

Schrei

Schrei 2

Shrek für immer danach

Schlangenaugen

Irgendetwas Wunderbares

Talladega Nights: Die Ballade von Ricky Bobby

Das Alamo

Das Kopfgeld

Die Chroniken von Riddick

Der Kern

Der Krokodiljäger: Kollisionskurs

Der Elefantenmensch

Der große Zugraub

Das kleine Mädchen, das die Gasse runter wohnt

Der Friedensstifter

Das Geheimnis von NIMH

Das Süßeste

Die Vampir-Liebhaber

Junge Erwachsene

Verfügbar am 2. Februar

Mr. & Mrs. Smith, premiere (Amazon Original)

Verfügbar am 6. Februar

Streuner

Umzingelt

Verfügbar am 8. Februar

The Silent Service, premiere (Amazon Original)

Wieder zu Hause

Verfügbar am 9. Februar

St. Vincent

Aktualisiert, Premiere (Amazon Original)

Verfügbar ab 13. Februar

Five Blind Dates, premiere (Amazon Original)

Mission: Impossible – Schurkenstaat

Unterteile

Verfügbar ab 16. Februar

Ich bin es... Jetzt: A Love Story, Premiere (Amazon Original)

Dunkle Ernte

Verfügbar ab 19. Februar

Giannis: The Marvelous Journey, premiere (Amazon Original)

Verfügbar ab 21. Februar

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutanten-Chaos

Verfügbar ab 23. Februar

Jenny Slate: Seasoned Professional, premiere (Amazon Original)

Soltos em Salvador, Premiere der 4. Staffel (Amazon Original)

Das zweitbeste Krankenhaus der Galaxis, Premiere (Amazon Original)

Ferienwohnung404

Verfügbar ab 29. Februar

Rote Königin, Premiere (Amazon Original)

Pfadfinder-Leitfaden für die Zombie-Apokalypse

Danke, Geier.