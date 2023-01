Get Dishonored: Death of the Outsider nächste Woche kostenlos auf dem PC

HQ

Deathloop war 2021 das Lieblingsspiel vieler und Xbox bestätigte gestern endlich das Veröffentlichungsdatum von Redfall, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass Bethesdas Arkane-Studios auf dem Vormarsch sind. Warum nutzen Sie dann nicht diese Gelegenheit, um eines der Spiele zu bekommen, die diese talentierten Entwickler wirklich kostenlos auf die Karte setzen?

Hier kommt nächste Woche die Auswahl an kostenlosen Epic Games Store-Spielen ins Spiel, da Sie Dishonored: Death of the Outsider erhalten können, ohne etwas zu bezahlen, wenn Sie es am 9. Februar bis 16 Uhr GMT / 17 Uhr MEZ zu Ihrer Sammlung hinzufügen. City of Gangsters wird in dieser Woche auch kostenlos sein, aber ich habe das nicht gespielt, also kann ich nicht sagen, ob es sich lohnt, es zu nutzen.