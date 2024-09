Get Away bietet im ersten Trailer sowohl Horror als auch Komödie

HQ

Nachdem wir vor fünf Jahren mit dem Film Midsommar das Fürchten der Hölle aus dem Leib gejagt haben, sieht es so aus, als wäre es Zeit für einen weiteren gemütlichen Horrortrip nach Schweden. Diesmal ist es eine britische Familie, die auf eine abgelegene schwedische Insel reist, um die Feiertage zu feiern - aber der Spaß scheint wegen der Serienmörder ein wenig aus dem Ruder zu laufen.

Der Film heißt Get Away und feiert am 6. Dezember Premiere, und in einem ersten Trailer bekommen wir einen genaueren Blick. Diesem Video nach zu urteilen, scheint es sich um eine Horrorkomödie zu handeln, die nicht mit gruseligen Elementen herumspielt. Schauen Sie es sich unten an.