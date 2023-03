Gesund oder krank? Mind Scanners stellt dich vor die Dilemmata psychiatrischer Behandlungen

Seit Grand Theft Auto und Mortal Kombat in den 1990er Jahren mit ihrem gewalttätigen und respektlosen Stil eine moralische Panik ausgelöst haben, wird oft über die Beziehung zwischen Spielen und psychischer Gesundheit diskutiert. Doch erst in den letzten Jahren haben die Spiele selbst begonnen, das Thema in ihren Erzählungen zu behandeln.

Mind Scanners aus dem dänischen Studio The Outer Zone spielt in einer dunklen und düsteren Zukunft mit Cyberpunk-Ästhetik und einem tropfenden Synthesizer-Soundtrack. Trotzdem ist es nicht deine Aufgabe, mit Laserpistolen zu schießen oder Computerterminals zu hacken, wie es für das Genre üblich ist. Stattdessen müssen Sie psychische Störungen diagnostizieren und behandeln.

"Die Inspiration kam von einem Besuch im Jahr 2015 oder dort in einer inzwischen geschlossenen psychiatrischen Klinik in Gent", verrät der Gründer von The Outer Zone, Malte Burup. "Das Krankenhaus war in ein Museum [Dr. Guislain Museum] umgewandelt worden, und ich war sofort fasziniert von all diesen bizarren Methoden, mit denen Menschen damals behandelt wurden. Methoden, die fast wie reine Vermutungen erscheinen."

Der zum Nachdenken anregende Einblick in die Psychiatrie des 19. Jahrhunderts, der oft wenig Rücksicht auf das tatsächliche Wohl des Patienten nahm, ließ den grafisch gebildeten Spieleautor darüber nachdenken, ob aus der Erfahrung irgendwie ein Spiel gemacht werden könnte. Nachdem er 2016 das interaktive Kinderbuch Sofus and the Moon Machine veröffentlicht hatte, tat er sich mit dem Programmierer Rasmus Mølck Nilsson zusammen und begann mit der Entwicklung von Mind Scanners. Ein Spiel, in dem Sie selbst mit der "alternativen" mentalen Behandlung experimentieren können.

"Wenn Sie als Psychiater spielen, werden Sie als Spieler die Konsequenzen der ethischen Dilemmata spüren, mit denen die Psychiatrie konfrontiert ist, und über die Herausforderungen nachdenken, die auftreten werden", erklärt Burup.

Der Mann, den Sie untersuchen, hat Drähte an seinem Gesicht befestigt. Auf dem Bildschirm vor Ihnen pulsieren seltsame Symbole, die fast wie labyrinthische QR-Codes aussehen. Ist der Patient verrückt? Oder gesund? Es liegt an Ihnen, zu entscheiden. Mit einem einzigen Tastendruck.

Die Entwickler von The Outer Zone versuchen nicht, die Tatsache zu verbergen, dass sie von Papers, Please inspiriert wurden. Der Indie-Hit aus dem Jahr 2012 versetzte dich in die Lage eines überarbeiteten Grenzsoldaten in einem fiktiven Ostblockland. Durch den Vergleich von Dokumenten wie Reisepässen und Einreisegenehmigungen müssen Sie letztendlich über das Schicksal der Menschen entscheiden - darf der betreffende Bürger die Grenze überqueren oder wird ihm die Einreise verweigert?

In vielerlei Hinsicht erinnert Mind Scanners an sein Ausgangsmaterial. Mit dem offensichtlichen Unterschied, dass das dänische Spiel in der Zukunft spielt und der Spieler, anstatt zu beurteilen, ob eine Person ein gesetzestreuer Bürger oder ein Spion ist, entscheiden muss, ob er an einer psychischen Erkrankung leidet. Und die Dilemmata des Spiels hören hier nicht auf, da Sie nicht nur mit der Diagnose Ihrer Patienten beauftragt sind. Sie müssen sie auch heilen.

Die psychiatrischen Behandlungen werden mit Hilfe von futuristischen Maschinen durchgeführt, die jeweils mit einem bestimmten Minispiel verbunden sind. Sie können eine futuristische Brille verwenden, um Symbole in den Augen des Patienten zu entschlüsseln. Oder Sie bombardieren ihre Ohren mit einer Art rhythmischem Morsecode, den Sie entziffern müssen. In vielen Fällen sind die Behandlungen wahrscheinlich verrückter als die der Patienten. Etwas, das aus dem Besuch in der psychiatrischen Klinik stammt, verrät Burup:

"Im belgischen Museum gab es überall seltsame Geräte. Ich ging herum und dachte: "Was zum Teufel sollen diese Knöpfe an dieser seltsamen Maschine von 1905 tun?" Zum Beispiel eine Art Klavier, bei dem fünf Katzen miauten, indem sie Dornen oder Nägel in ihre Pfoten steckten, und anscheinend sollte das etwas heilen. Es war sehr seltsam, und ich wollte diese Dimension einbeziehen. Man sollte nicht nur in einer Beziehung blättern."Ursprünglich

hatte ich mir Mind Scanners als in der Vergangenheit angesiedelt vorgestellt. Aber das würde nicht funktionieren, denn als Spieler würde man einfach denken, man würde eine Art Foltersimulator spielen.

Dank der Minispiele kann Mind Scanners schnell zu einem hektischen Erlebnis werden. Sie haben nur 200 Sekunden pro Tag, um Ihre Aufgabe zu erledigen, und während der Behandlungen tickt die Uhr ständig, während verwirrende Symbole auf den futuristischen Diagnosegeräten herumtanzen. Als ob das nicht genug wäre, müssen Sie auch das Stressniveau Ihrer Patienten ausgleichen. Ihre Ausrüstung ist in keiner Weise sanft, und wenn Sie den Patienten zu sehr drängen, kann er am Ende eine Psychose bekommen und seine Persönlichkeit verlieren.

"Zeitbeschränkungen sind selten etwas, das man in das Game Design einbezieht, da es oft zu unnötigem Stress führt", erklärt Burup. "Aber wir wollten dieses Gefühl von Stress. Sie werden unweigerlich Fehler machen, menschliche Fehler, und es wird die Menschen in der Spielwelt beeinflussen. Deine Zeit wird dann zu einer Art Ressource. Und das ist es auch, was wir im realen Gesundheitssektor sehen. Die Mitarbeiter stehen unter Zeit- und Ressourcendruck, und das führt zu Fehlern."

Mind Scanners gewann den Preis für die beste Erzählung bei den Danish Game Awards 2022.

Während die Arbeitsbedingungen für Psychiater und psychiatrisches Personal in den letzten Jahren heftig diskutiert wurden, gibt es im trostlosen Universum von Mind Scanners leider nicht viel dagegen zu tun. Da Sie für einen totalitären Stadtstaat namens The Structure arbeiten, können Sie nicht viel tun, um Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Zumal sie Ihre Tochter in einer psychiatrischen Klinik als Geisel halten. Was Sie tun können, ist, das System von innen zu infiltrieren. Vielleicht mit Hilfe der mysteriösen Untergrundorganisation Moonrise. Oder Sie können Ihre Arbeit ordnungsgemäß erledigen und hoffen, dass die Behörden Sie belohnen werden.

Wie die Geschichte verläuft, liegt ganz bei Ihnen. Mind Scanners hat mehrere verschiedene Enden und reagiert nicht nur auf Ihre Entscheidungen während der Geschichte, sondern auch auf das Ergebnis Ihrer Behandlungen. The Outer Zone wählte die Struktur, so dass sich deine Entscheidungen folgenreich anfühlten. Es sollte eine Rolle spielen, ob Sie Ihre Patienten misshandelt haben oder nicht. Aber auch die offene Erzählstruktur erwies sich als große Herausforderung für den kleinen Entwickler, verrät Nilsson, der den Großteil der schweren Codierung übernahm:

"Wir hatten einen ziemlich vernünftigen Zeitplan, den wir ziemlich einhalten konnten. Aber die Geschichte, all die Auswahlmöglichkeiten und die verschiedenen Zweige, war wahrscheinlich das, was am Ende am meisten über Zeit und Budget ging. Wir sind oft zurückgegangen und haben Dinge geändert, um das Gefühl des Spiels wirklich auf die Art und Weise zu haben, wie man die Patienten behandelt und welche Entscheidungen man auf dem Weg trifft."

Burup fügt hinzu: "Sie sehen vielleicht nicht die ganze Arbeit, die wir während eines einzigen Durchspielens geleistet haben. Aber man spürt es, wenn man spielt. Was auch immer du tust, du kannst spüren, dass es eine Konsequenz gibt."

Während Spiele wie das depressive Hellblade: Senua's Sacrifice und das angstvolle Teenager-Drama Life is Strange den Weg etwas geebnet haben, kann es immer noch ein etwas heikles Thema sein, psychische Gesundheit in Pixel und lustiges Gameplay zu verwandeln. Gaming hat manchmal die Angewohnheit, ernste Themen zu trivialisieren. Denken Sie beispielsweise daran, wie Krieg in Spielen wie Battlefield oder Call of Duty gehandhabt wird. Auf der anderen Seite kann es als interaktives Medium manchmal auch zu nah an den Komfort heranrücken. Wie in der bereits erwähnten Papers, Please, wo man nicht nur eine menschenverachtende Bürokratie beobachtet oder liest - man ist tatsächlich ein Teil davon.

Überlegungen wie diese waren etwas, worüber The Outer Zone lange und intensiv nachgedacht hat. "Ursprünglich hatte ich mir Mind Scanners in der Vergangenheit vorgestellt", verrät Burup. "Aber das würde nicht funktionieren, da es heute allgemein bekannt ist, dass keine der Behandlungen von damals tatsächlich funktioniert hat. Als Spieler würde man denken, man spiele eine Art Foltersimulator."

Die ethischen Aspekte beeinflussten auch die Kunst und den Ton des Spiels. "Ich wollte, dass das Spiel in hoher Auflösung mit realistischer 2D-Grafik ist. Aber ich bewegte mich irgendwie weg von der Dunkelheit und Trostlosigkeit hin zu etwas Hellerem und Bunterem mit einem Low-Res-Stil. Um das Gefühl zu vermitteln, dass Sie ein Spiel spielen. Die Dunkelheit ist jetzt etwas mehr auf den Text beschränkt. Was wir tun wollen, ist, auf Probleme auf gesellschaftlicher Ebene hinzuweisen. Wir wollten nicht mit dem Finger auf echte Individuen zeigen."

Was ich an diesem Studio wirklich mag, ist, dass die Inspiration zum Teil aus Spielen besteht, zum Teil aus allen möglichen anderen Dingen. Mit Death Howl lassen wir uns wieder einmal von bestimmten Spielen inspirieren. Aber auch Schamanismus, das kollektive Unbewusste und viele andere Ideen.

Aus diesem Grund mag Mind Scanners auf den ersten Blick wie ein altes Nintendo-Spiel mit seiner pixeligen Grafik und dem Chiptune-inspirierten Soundtrack erscheinen. Das Universum ist jedoch immer noch sehr düster, und die audiovisuelle Seite wurde stark vom klassischen Science-Fiction-Film inspiriert. Vor allem Blade Runner, und zwar die komplizierte Voight-Kampff-Maschine, aber auch der satirische und leicht übertriebene Stil von David Cronenbergs und Paul Verhoevens 80er-Jahre-Klassikern wie Videodrome und RoboCop.

"Wir waren sehr inspiriert von dieser Art von Science-Fiction-Sozialsatire", erklärt Burup, der neben dem Großteil des Schreibens auch die Grafik zeichnete und den Soundtrack komponierte. "[In diesen Filmen] fühlt sich alles ein bisschen gefälscht oder Gameshow-artig an. Fast wie ein Videospiel, eigentlich. Sie haben eine Art steifes, mechanisches und auch verspieltes Universum. Und gleichzeitig liefern sie aufschlussreiche soziale Kommentare."

Game Designer und Gründer von The Outer Zone Malte Burup spielt das kommende Spiel des Studios, Death Howl.

Mit anständigen Verkäufen auf dem PC und späteren Veröffentlichungen für Xbox und Nintendo Switch schien es offensichtlich, dass The Outer Zone's nächstes Projekt im Mind Scanners-Universum angesiedelt sein sollte oder zumindest auf den gleichen Mechaniken aufbauen sollte. Das ist aber nicht der Fall.

Derzeit arbeitet das Kopenhagener Studio an Death Howl. Ein Kartenspiel im Stil von Slay The Spire mit Elementen aus taktischen RPGs und einer offenen Welt, die der Spieler zwischen den Schlachten frei erkunden kann. Das Setting ist eine magische und spirituelle Version der Steinzeit, in der Sie als junge Frau namens Ro spielen. Aber die Geschichte ist letztlich zweitrangig, erklärt der Entwickler. Es ist das Gameplay, das im Fokus steht.

"Was ich an diesem Studio wirklich mag, ist, dass die Inspiration zum Teil Spiel ist, zum Teil aus allen möglichen anderen Dingen", erzählt Lasse Sommer, das dritte und neueste Mitglied des Studios. "Wie bei Mind Scanners, die Papers, Please mit den Gedanken und Grübeleien über den Besuch in einer psychiatrischen Klinik verbinden. Mit Death Howl lassen wir uns wieder einmal von bestimmten Spielen inspirieren. Aber auch Schamanismus, das kollektive Unbewusste und viele andere Ideen."

Von der Zukunft in die Vergangenheit. Von einem narrativen Erlebnis zum Gameplay-First. The Outer Zone haben keine Angst, neue Ideen zu erforschen, und wir freuen uns, mehr über ihr kommendes Spiel zu erfahren, sobald die Entwicklung voranschreitet.