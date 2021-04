Gestrichenes Dreamcast-Spiel Castlevania Resurection als ROM spielbar

You're watching Werben

Wenn ihr alt genug seid, um euch an den Dreamcast zu erinnern, dann wisst ihr vielleicht auch, dass Konami damals an einem 3D-Castlevania-Abenteuer mit einer Protagonistin arbeitete. Ein paar Screenshots und eine Vorschau sind leider buchstäblich alles, was wir jemals davon gesehen haben, bevor das Vorhaben fristlos gestrichen wurde (wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad aufgrund der technischen Limitierungen der Dreamcast).

Glücklicherweise ist der Bereich Videospielpräservation und -restauration in letzter Zeit ein Thema geworden, dem sich immer mehr Leute annehmen. Sega Dreamcast Info Preservation Games hat zum Beispiel den unvollendeten Code von Castlevania Resurection in die Hände bekommen und ihn als ROM aufbereitet. Wer neugierig ist, wie das Ergebnis aussieht, kann die Anwendung entweder als Emulation spielen oder Gameplay-Videos auf dem Youtube-Kanal der Gruppe sehen.

Obwohl das Spiel unvollendet ist und Fehler aufweist, ist es leicht zu erkennen, dass Castlevania Resurection für seine Zeit ziemlich beeindruckende Grafiken enthielt. Das dürfte Dreamcast-Fans vielleicht eine süße Nostalgie-Erfahrung bescheren.

Quelle: VGC.