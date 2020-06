Gespannte Entwickler deuten Verschiedenes für heutigen PS5-Livestream an

Heute Abend um 22:00 Uhr wird Sony die Zukunft der Playstation 5 in einem ca. einstündigen Livestream präsentieren. Die Branche hat hohe Erwartungen an das Event, doch es ist trotz vieler (wirklich vieler) Gerüchte nicht klar, was dort eigentlich gezeigt werden soll. Fans hoffen endlich darauf, endlich mehr Informationen über die Hardware zu bekommen, doch es sollen wohl vor allem Spiele von externen Partnern gezeigt werden. Einige Entwickler konnten ihre Vorfreude in den letzten Tagen nicht zügeln und haben verschiedene Themen bereits grob angedeutet.

Der Autor hinter Dead Space, Mittelerde: Mordors Schatten und den Wii-U-Hit ZombiU, Antony Johnston, teast beispielsweise, dass sein neues Projekt präsentiert werden wird. Seit zwei Jahren arbeitet er eigenen Aussagen zufolge "an einem großen Videospiel", das heute Abend gezeigt werden soll. Während viele Leute diesen Tweet als Hinweis für ein neues Dead Space verstehen (ist ein neues Mittelerde nicht deutlich wahrscheinlicher?), sagt Johnston nur so viel: "Hinweis: Ihr spielt einen Charakter, der eine wirklich schlechte Zeit hat."

Ebenfalls viel Aufmerksamkeit hat ein Beitrag von Jeet Shroff erhalten, dem Gameplay-Designer von Sonys Santa Monica Studio. Obwohl er nichts Explizites sagt, reicht eine Interaktion von einem Entwickler seines Kalibers offenbar bereits, um einige Spieler mit fiebrigem Blick auf das Event blicken zu lassen. Ob der Designer die Ankündigung der mit Spannung erwarteten Fortsetzung zu God of War andeutet, wissen wir nicht, aber das Thema wird ja schon seit einer ganzen Weile gemunkelt. Heute Abend wissen wir mehr.