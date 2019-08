Geschlossener Betatest für The Surge 2 startet nächste Woche

Deck13 lädt in der kommenden Woche interessierte Betatester zu einem weiteren Probelauf von The Surge 2 ein. Vom 15. bis zum 26. August dürfen ca. 1000 Spieler die futuristische Welt von Jericho City erkunden und das knüppelharte Kampfsystem noch vor dem Launch im September ausprobieren. Ihr braucht euch dazu nur in diesem Dokument registrieren und anschließend die Daumen drücken. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf den jüngst veröffentlichten Gameplay-Trailer und unsere Vorschau werfen - wir konnten das Game kürzlich in England anspielen. The Surge 2 erscheint am 24. September für Xbox One, PS4 und PC.

You watching Werben