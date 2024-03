Geschichte wird geschrieben: Das Poohniverse ist offiziell da

HQ

In einer der überraschendsten Wendungen, die dieses Jahr bisher erlebt hat, hat das Kreativteam hinter Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, Jagged Edge Productions seine Pläne enthüllt und dargelegt, um seine gruselige Horror-Adaption des liebenswerten Bären in ein vollwertiges Kinouniversum zu verwandeln.

Dieses filmische Universum, das unter dem Namen The Twisted Childhood Universe bekannt sein wird, begann offiziell mit Blood and Honey, wird mit der Fortsetzung Blood and Honey fortgesetzt und wird sich dann auf eine ganze Reihe weiterer Werke ausdehnen, bevor es in seiner vermutlich ersten Phase mit einem Mashup-Film im Stil von Avengers gipfelt.

Nach der Fortsetzung von Blood and Honey können wir uns auf Bambi: The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare, Pinocchio Unstrung und dann endlich, irgendwann im Jahr 2025 (zweifellos in der zweiten Jahreshälfte), auf Poohniverse: Monsters Assemble freuen.

Die genauen Termine für viele dieser Streifen stehen noch nicht fest, aber ihr könnt die Roadmap und das Poster für den Poohniverse-Film unten sehen.