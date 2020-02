Geschichte von Captain Tsubasa: Rise of New Champions erhält eigene Inhalte

You watching Werben

Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird den weltberühmten Fußball-Anime nach mehr als einem Jahrzehnt wieder auf die aktuellen Konsolen bringen, sobald es im Laufe des Jahres erscheint. Yoichi Takahashi, Schöpfer der erfolgreichen Manga-Serie aus den Achtzigern, ist am Projekt von Bandai Namco beteiligt und dank einer Vorschau des wöchentlichen V-Jump-Magazins haben wir nun weitere Details über den Story-Modus namens "Episode of Tsubasa" erfahren.

Das große Ziel jedes Fußballspiels ist natürlich der Pokalsieg und im Falle von Captain Tsubasa ist das die Nationalmeisterschaft. Doch weil Sport nun einmal ein dynamisches Feld ist, soll sich die Geschichte angeblich in Abhängigkeit von unseren erzielten Ergebnissen verändern. Sogar auf einige Ereignisse während der Matches soll das Game achten, beispielsweise lösen bestimmte Situationen offenbar unterschiedliche Animationen aus, die an die Schlüsselmomente des Anime erinnern. Da das Spielerlebnis deshalb möglicherweise nicht dem der bekannten Vorlage folgt, haben Bandai Namco und Takahashi neue, noch nie dagewesene Inhalte für Rise of New Champions erstellt.

Captain Tsubasa ist ein Arcade-Fußballspiel mit lokalem und Online-Multiplayer für bis zu vier Personen. Bekannte Charaktere führen einzigartige Superschüsse und Spezialfähigkeiten aus, wie wir auf den sehr bunten Screenshot-Eindrücken erkennen, die der Publisher bereits veröffentlicht hat. Das Spiel kommt 2020 auf PC, Nintendo Switch und PS4 heraus. Takahashi hat vor einigen Wochen eine Nachricht an seine Fans gesendet, die wir euch unten eingebunden haben:

Quelle und Danke an die Übersetzer: Perfectly-Nintendo.