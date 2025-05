Gescheitertes Battle Royale Super People kehrt zum Leben zurück

In einer Zeit, in der Battle Royales schneller kommen und gehen als ein süßer Sommertag, wäre es verzeihlich, wenn du Super People vergisst. Das Spiel des Entwicklers Wonder People verkaufte sich selbst damit, den Spielern in einem Battle Royale Zugang zu Superkräften zu verschaffen, mit Spezialfähigkeiten, mit denen sie als letzte überleben konnten.

Unter Berufung auf die geringen Spielerzahlen im Jahr 2023 wurde das Spiel geschlossen, aber jetzt scheint es mit einem neuen Beta-Test, der für nächsten Monat geplant ist, zurückzukehren. Wie auf der Store-Seite des Spiels auf Steam zu lesen ist, wird Super People ab dem 18. Juni einen geschlossenen Betatest haben.

Diese neue Version von Super People verspricht, besser und verfeinert zu werden, aber wenn Sie selbst sehen wollten, wie der geschlossene Beta-Test aussieht, sind die Anmeldeanträge leider inzwischen geschlossen. Ziemlich bald werden wir jedoch Impressionen von dieser Superversion von Super People haben.