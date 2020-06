Gesamtes Witcher-Franchise feiert 50 Millionen Verkäufe

Im April enthüllte Projekt Red CD, dass The Witcher 3: Wild Hunt über 28 Millionen Spiele verkaufen konnte, was bereits eine beeindruckende Anzahl ist. Insgesamt kann das gesamte Franchise laut den Polen mehr als 50 Millionen Verkäufe nachweisen, somit nimmt das große Abenteuer von Geralt und Ciri davon also allein mehr als die Hälfte ein. Neben der Witcher-Trilogie zählt CD Projekt Red auch Spin-Offs, wie Thronebreaker: The Witcher Tales dazu. Das Kartenspiel Gwent fällt aber wohl raus, da man das nicht kaufen muss. In jedem Fall hat die Serie in den letzten zwei Jahren massiv an Momentum aufgebaut, also herzlichen Glückwunsch.