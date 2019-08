Gesamter DLC-Roster für Mortal Kombat 11 bekannt

Netherrealms Marketing-Strategie zu Mortal Kombat 11 ist engagiert, das meinen wir durchaus positiv. Die vielen Teaser und darauffolgenden Gerüchte sind manchmal allerdings auch ein bisschen zu viel des Guten, deshalb ist es schön, dass das Studio nun die Karten auf den Tisch legt und mit offenem Blatt spielt. In dieser Woche haben wir den kompletten Kader an zusätzlichen Spielfiguren für das Kampfspiel in einem offiziellen Trailer gesehen und wissen nun, dass bis zum Frühling noch einige spannende Kämpfer für frischen Wind sorgen werden.

Am 8. Oktober werden wir ein weiteres bekanntes Gesicht in Form des Terminator T-800 erhalten, das keinem anderen als das von Arnold Schwarzenegger selbst nachempfunden wurde. Die Schattenhexe Sindel folgt ihm am 26. November und Anfang 2020 feiert der Joker sein Debüt im neuen Mortal Kombat 11. Batmans womöglich größter Feind erscheint am 28. Januar, der Fiesling Spawn rundet die Liste am 17. März ab.