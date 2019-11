Gesamte Kingdom-Hearts-Reihe hüpft 2020 auf Xbox One

Kingdom Hearts III war das erste Spiel der Serie, das auf einer Xbox-Konsole veröffentlicht wurde. Die initialen Kritiken waren fantastisch und Fans offenbar sehr glücklich, trotz der langen Wartezeit. Das Thema wurde gestern plötzlich wieder interessant, nachdem Microsoft den Publisher Square Enix auf die Bühne ihres X019-Events bat, um eine Reihe japanischer Spiele zu besprechen. Die beiden Unternehmen konnten bei dieser Gelegenheit bekanntgegeben, dass im kommenden Jahr viele weitere Kingdom-Hearts-Spiele auf der Xbox erscheinen werden, da die beiden großen Sammelboxen für die Plattform umgesetzt werden sollen.

Wir sprechen im Speziellen von Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMix und Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prolog, die auf der Xbox One "vollständig mit verbesserter HD-Grafik, Steuerung und Musik" neu-aufgelegt werden. Mit diesen beiden Fassungen werden Xbox-Spieler in der Lage sein, die komplette Serie zu erleben, ohne sich dafür eine Playstation kaufen zu müssen. Square Enix hatte jedoch noch eine weitere Überraschung für uns, denn ab sofort ist eine kostenlose Demo zu Kingdom Hearts III auf der Xbox One verfügbar. Welches Kingdom-Hearts-Spiel ist euer persönlicher Favorit?