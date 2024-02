Gerüchten zufolge wird Call of Duty: Black Ops Gulf War eine offene Welt sein

HQ

Eines der am meisten kritisierten Dinge an Call of Duty: Modern Warfare III ist die Story-Kampagne. Die meisten Missionen recyceln nur Assets und Ideen aus anderen Spielen der Serie, und die "Open Combat Missions" gehen noch einen Schritt weiter. Dann ist es verständlich, dass langjährige Fans auf eine Rückkehr zu alter Form gehofft haben, wenn Treyarchs Call of Duty: Black Ops Gulf War diesen Herbst erscheint, aber es scheint, als würden wir auch dieses Mal keine traditionelle lineare Geschichte bekommen.

Tom Hendersons sehr zuverlässige Insider Gaming-Behauptungen Call of Duty: Black Ops Gulf War wird eine weitere Open-World-EQSUE-Kampagne haben, in der wir wählen können, welche Missionen wir zuerst erledigen und wie wir sie auf einer riesigen Karte erledigen, die vielleicht sogar ein Schnellreisesystem enthält. Stellen Sie es sich als etwas Ähnliches wie Ghost Recon: Breakpoint, Far Cry 5 oder Grand Theft Auto V vor.

Es gibt jedoch einige gute Nachrichten für diejenigen unter Ihnen, die den Klang nicht wirklich mögen, da Call of Duty: Black Ops Gulf War angeblich von Grund auf mit diesem Design im Hinterkopf erstellt wurde, so dass es keine alten Assets wiederverwendet. Hendersons Quellen behaupten auch, dass das Spiel einige traditionellere lineare Missionen mit extravaganten Versatzstücken haben wird, aber sie wissen nicht, wie viele.

Es wird interessant sein zu hören, wie Xbox Game Studios, Treyarch, Raven und die Crew versuchen, dies den alten Fans in diesem Sommer zu verkaufen. Was haltet ihr von der neuen Ausrichtung von Call of Duty?