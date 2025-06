Gerüchten zufolge soll Aaron Pierre die Rolle des nächsten James Bond übernehmen

HQ

Es wird intensiv an der Suche nach dem nächsten James Bond gearbeitet. Dies geschieht, nachdem Amazon MGM Studios für rund 8,5 Milliarden US-Dollar gekauft hat, gefolgt von der Ausgabe einer weiteren Milliarde oder so, um die kreative Kontrolle über das 007-Franchise zu übernehmen. Mit anderen Worten, Michael G. Wilson und Barbara Broccoli sind nicht mehr dabei, und die beiden neuen Produzenten, die auf der Suche nach Talenten sind, sind Amy Pascal und David Heyman, die offiziell die Zügel für den Bond nächsten Film übernommen haben.

Gerüchte und Spekulationen sind weit verbreitet und laut Insider Daniel Richtman ist Rebel Ridge -Star Aaron Pierre jetzt einer der Top-Kandidaten. Seine Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen, das muss man sagen, mit Rollen wie Dev-Em in Krypton, Caesar in The Underground Railroad, Malcolm X in Genius und der Stimme von Mufasa in Mufasa: Der König der Löwen.

Es ist also wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir eine offizielle Ankündigung erhalten, da es unwahrscheinlich ist, dass Amazon den Prozess angesichts der getätigten Investitionen zu lange hinauszögern möchte. Die beiden großen Puzzleteile, die übrig bleiben, sind der Schauspieler und der Regisseur, bevor sie endlich damit beginnen können, das Bond -Universum neu zu erfinden.

Was denkst du, ist Aaron Pierre ein geeigneter Kandidat für die Rolle des Bond ?