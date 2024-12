Gerüchte-Update: Weitere Spiele der Indiana Jones sind auf dem Weg

HQ

Indiana Jones and the Great Circle ist ein Hit geworden, und Disney ist Berichten zufolge begierig auf mehr. Nach dem Gerücht, dass weitere Indiana Jones Spiele auf dem Weg sind, haben wir nun ein Update. Laut Insider Jez Corden, der es kürzlich in einer Folge des Xbox Two-Podcasts erwähnte, hat das Unternehmen nach dem Erfolg des Titels "den Hörer in die Hand genommen und will mehr" Indiana Jones-Spiele. Dies geschieht nur wenige Wochen, nachdem Lucasfilm Games ein ähnliches Interesse an einer Fortsetzung der Kultserie bekundet hat.

Das Spiel, das von Machine Games entwickelt und von Bethesda veröffentlicht wurde, war ein kommerzieller und kritischer Erfolg. Obwohl es von Anfang an im Xbox Game Pass verfügbar war, wurde es in der Launch-Woche zum zweitmeistverkauften Spiel in den USA, direkt hinter Call of Duty: Black Ops 6. Douglas Reilly, Vizepräsident von Lucasfilm Games, deutete ebenfalls mögliche neue Geschichten an und deutete an, dass zwischen den Filmen viel Platz ist, um neue Indiana-Jones-Abenteuer zu erkunden.

Mit begeisterten Kritiken, einer starken Leistung und sogar Lob von Harrison Ford für die Darstellung von Indy im Spiel scheint es viel Raum für mehr peitschenknallende Action zu geben. Denkst du, dass Disney weiterhin Indiana Jones-Spiele machen sollte?