Gerüchte über eine "Revolte" in der uruguayischen Nationalmannschaft, da die Spieler Trainer Bielsa vor dem Spiel gegen Spanien den Rücken kehren

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Spanien trifft heute Abend auf Uruguay (Samstag, 27. Juni um 2 Uhr MES, 1 Uhr BST) und ein Sieg ist notwendig, damit Uruguay sich nach zwei Unentschieden für die Runde der letzten 32 qualifiziert: Sie könnten entweder Gruppenführer werden, wenn sie Spanien schlagen (was bedeuten würde, dass sie im Achtelfinale gegen Österreich oder Algerien treffen), Zweiter werden (in der nächsten Runde gegen Argentinien) oder sogar Dritter in der Gruppe werden. oder eliminiert zu werden, wenn sie verlieren und Saudi-Arabien Kap Verde schlägt.

Es ist daher ein Pflichtspiel... was von Kontroversen umgeben ist, denn ein Bericht von El Espectador berichtet, dass in der Nationalmannschaft eine "Revolte" begonnen habe. Laut dem uruguayischen Medium traf sich eine Gruppe von Spielern (Sergio Rochet, Fede Valverde, Manuel Ugarte und Rodrigo Bentancur) privat mit Trainer Marcelo Bielsa und bat ihn, seinen taktischen Ansatz bei der Weltmeisterschaft zu ändern, was nicht funktioniert hat und gegen ein Land wie Spanien noch schwerer zu arbeiten sein wird.

Im Grunde glauben die Spieler, dass sie mit einem niedrigen Block spielen und sich auf Konter konzentrieren sollten, ein Spielstil, der eher dem ist, was Uruguay historisch gesehen spielte, aber Bielsa nicht gefällt, der sich für einen stärkeren Druck mit mehr Ballbesitz wie Spanien entschieden hat, was sich in den Daten zeigt: Uruguay ist das dritte Team, das bei dieser Weltmeisterschaft im Durchschnitt mehr Würfe erzielt hat. 19, nach Spanien und der Türkei (die bereits ausgeschieden ist). Dennoch hat Uruguay in zwei Spielen nur 3 Tore erzielt und 3 Gegentore kassiert, beide endeten unentschieden.

In der Besprechung baten die Spieler Bielsa außerdem , mit weniger Intensität zu trainieren, um Verletzungen und Ermüdung zu vermeiden, da viele bereits vor ihren Turnieren erschöpft waren. Doch Bielsa wies die Vorschläge zurück, versammelte stattdessen alle Spieler und antwortete mit einem 48-minütigen Monolog, in dem er seinen Spielstil verteidigte, bestätigte, dass sie Spanien taktisch widerspiegeln würden, und brachte Kontroversen wie Luis Suárez zurück, der öffentlich sein diktatorisches Verhalten nach seinem Ausscheiden aus der Nationalmannschaft kritisierte.

Das führte dazu, dass einige Spieler das Treffen während einer Pause verließen, auch wenn Bielsa es noch nicht getan hatte, und sie beendet waren. Einige blieben und hörten dem Trainer zu, andere gingen wieder, was die Entfremdung zwischen Bielsa und zumindest einigen seiner Spieler zeigte, sowohl in Bezug auf den taktischen Ansatz im Fußball als auch in der Einstellung, wobei viele annahmen, dass dieses Spiel das Ende von Bielsas Karriere mit dem Team bedeuten würde, falls sie verlieren.