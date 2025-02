Gerüchte über ein Persona 4-Remake häufen sich

HQ

Neue Gerüchte rund um das zuvor angebliche Persona 4-Remake sind wieder aufgetaucht, nachdem Sängerin Shihoko Hirata, bekannt für ihre Arbeit am Persona 4-Soundtrack, kürzlich enthüllt hat, dass sie Musik für ein noch unangekündigtes Projekt bei Atlus aufnimmt. Hirata hat auf X ein Foto aus dem MIT Studio in Tokio geteilt, dem selben Studio, in dem die meisten der vorherigen Persona-Soundtracks aufgenommen wurden. Dies hat unter den Fans Online-Spekulationen ausgelöst, dass es sich bei dem Projekt um eine neue Version von Persona 4 handeln könnte – etwas, das nach dem Erfolg von Persona 3 Reload sehr plausibel erscheint.

Bisher hat Atlus aber noch keine Pläne für ein Remake des Spiels offiziell bestätigt. Aber viele von uns sind hoffnungsvoll.

Gehörst du zu denen, die auf ein Persona 4-Remake im gleichen Stil wie Reload hoffen?