Gerüchte: Halo lässt die Slipspace Engine fallen und wechselt zur Unreal Engine

Halo Infinite war nicht das Spiel, das sich Halo-Fans erhofft hatten. Zwischen mangelnder Unterstützung und gescheiterten Angeboten, einschließlich der kürzlich abgebrochenen lokalen Genossenschaftskampagne, stand 343 Industries bei vielen Problemen des Spiels in Schusslinie. Aber was die grundlegenden Probleme beim Entwickler betrifft, die zu diesen Problemen mit dem Spiel geführt haben, haben verschiedene Berichte darauf hingewiesen, dass die Slipspace Engine, auf der der Titel läuft und für die er speziell entwickelt wurde, ein wichtiger Grund ist.

Und jetzt hat ein neues Gerücht die Runde gemacht und dieses besagt, dass 343 Industries die Slipspace Engine fallen lassen und in Zukunft zur Unreal Engine für Halo wechseln wird. Dies stammt von YouTuber Sean W, der sein Gerücht seitdem von Jez Corden von Windows Central bestätigt hat, der hinzugefügt hat:

"Anfangs habe ich den Bericht abgeschrieben. Es machte nicht viel Sinn, 2+ Jahre Arbeit an [dem gemunkelten Halo Battle Royale-Titel] fallen zu lassen, um alles auf eine neue Engine umzustellen, aber nachdem ich mit Sean W gesprochen und selbst etwas gegraben habe, sieht es sicherlich zunehmend so aus, als würde [Halo Battle Royale] entweder Slipspace aufgeben, oder war nie von Anfang an auf Slipspace."

So oder so, da Unreal Engine ein weitaus weiter verbreitetes Entwicklungswerkzeug ist, sollte dies viele Probleme bei der Erstellung neuer Inhalte in Halo-Spielen lindern, aber bis 343 Industries offiziell eine Erklärung abgibt, die diesen Bericht entweder bestätigt oder dementiert, müssen wir das Gerücht nur mit ein wenig Vorsicht betrachten.