Gerüchte deuten auf eine Rückkehr des Paladins in Diablo IV hin

HQ

In der Diablo IV-Community gibt es wieder Gerüchte, nachdem scharfsichtige Fans nach einem Server-Update in den Dateien des Spiels einige kryptische, aber faszinierende Brotkrumen entdeckt haben - solche, die darauf hindeuten, dass der Paladin als spielbare Klasse seinen Weg ins Spiel finden könnte. Für diejenigen, die sich an die glorreichen Tage erinnern, war der Paladin ein Fan-Favorit in Diablo II, da er eine nahezu perfekte Mischung aus magischen Buffs und schwertschwingenden Fähigkeiten bot.

Die fraglichen Dateien tragen das mysteriöse Etikett 2.5.Xpaladin.67961. Eine aktuelle Theorie besagt, dass sich "2.5" auf eine kommende Erweiterung für Diablo IV bezieht, die voraussichtlich irgendwann im nächsten Jahr erscheinen wird. Das mittlerweile zwei Jahre alte Spiel wurde ursprünglich mit fünf Klassen veröffentlicht – Barbar, Zauberer, Druide, Schurke und Totenbeschwörer – und erlebte seinen ersten Neuzugang, die Geistergeborenen, in der letztjährigen Erweiterung Vessel of Hatred.

Die große Frage ist also: Welche Klasse wolltet ihr als nächstes in Diablo IV sehen?