Gerücht: Zwei Transformers-Titel werden dieses Jahr veröffentlicht

HQ

Während Filmlizenzspiele seit Jahrzehnten dafür bekannt sind, durchweg Müll zu sein, gab es Ausnahmen. Dazu gehört auch Transformers, das im Laufe der Jahre viele großartige Titel hervorgebracht hat, obwohl es lange her ist, dass etwas wirklich Gutes und Ausgefallenes veröffentlicht wurde.

Jetzt berichtet die Transformers-Website jedoch TFW2005, dass ihre Quellen sagen, dass zwei Transformers-Titel von Xbox Game Studios auf dem Weg sind - und dass sie dieses Jahr veröffentlicht werden sollen. Unter der Annahme, dass die unbestätigten Informationen korrekt sind, könnte man vermuten, dass es sich um Remaster des Titels von High Moon Studios aus dem Jahr 2010 Transformers: War for Cybertron und der Fortsetzung Transformers: Fall of Cybertron handelt.

High Moon Studios ist Teil von Activision Blizzard, das, wie Sie wissen, jetzt im Besitz von Microsoft ist. Natürlich könnte es auch etwas ganz anderes sein, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Film Transformers One noch in diesem Monat Premiere feiert. Was denken Sie selbst über die Materie?