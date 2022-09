Gerücht: Zwei neue Crash Bandicoot-Spiele sind in der Entwicklung

HQ

Seit der erfolgreichen Veröffentlichung von Crash Bandicoot: Nsane Trilogy im Jahr 2017 hat Activision Blizzard dem Charakter die Aufmerksamkeit geschenkt, die er verdient. Dies führte zu Crash Team Racing Nitro-Fueled im Jahr 2019, Crash Bandicoot 4: It's About Time von 2020 und dem letztjährigen Crash Bandicoot: On the Run! - und es scheint noch mehr zu kommen.

Laut einem Tweet des inzwischen gelöschten Benutzers TheReaIInsider befinden sich derzeit zwei Spiele in der Entwicklung. Dieser Insider ist dafür bekannt, die Dinge die meiste Zeit richtig zu machen, war aber gestern in einen Skandal verwickelt, nachdem bekannt wurde, wer er wirklich war (ein YouTuber, der signierte NDAs brach). Trotzdem lohnt es sich zu berücksichtigen, dass sich die meisten Dinge, die er zuvor gesagt hat, als richtig erwiesen haben, so dass wir davon ausgehen, dass es eine gute Chance ist, dass sich dies auch als wahr herausstellt.

Es gab Gerüchte über ein Crash Bandicoot-Spiel mit Multiplayer-Fokus, und wir gehen davon aus, dass das zweite Spiel wahrscheinlich ein neues Plattform-Abenteuer oder ein Kart-Racer ist. Da Microsoft derzeit Activision Blizzard kauft, ist es eine ziemlich sichere Wette, dass die beiden Titel für PC und Xbox veröffentlicht werden, obwohl wir aus Spielen wie Minecraft Dungeons und Deathloop wissen, dass es sich als Multiformat oder sogar exklusiv für andere Formate herausstellen könnte, wenn ein Deal unterzeichnet wurde, bevor Microsoft den Publisher erworben hat.