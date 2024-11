Gerücht: Zenless Zone Zero erscheint nächsten Monat für Xbox

HQ

Wer das Rollenspiel von HoYoverse Zenless Zone Zero spielen wollte, war bisher auf PC, PlayStation oder Smartphones beschränkt, doch nun ist ein Leaker, der sich 流火飛螢 | Flying Flame schreibt, dass das Spiel auch auf dem Weg zur Xbox ist.

Diese Person hat schon früher Dinge in Bezug auf Zenless Zone Zero durchgesickert, so dass wir zwar nicht wissen, wer hinter dem Konto steckt, aber es scheint eine Person mit einigen Einblicken zu sein. Wenn die Informationen korrekt sind, können wir davon ausgehen, dass das Spiel am 18. Dezember veröffentlicht wird, also am selben Tag wie die Veröffentlichung von Patch 1.4.

Zenless Zone Zero wurde im Juli veröffentlicht und wurde schnell sehr erfolgreich. Nachdem HoYoverse und Microsoft sich zunächst auf PC, PlayStation und Smartphones konzentriert haben, scheint es, dass HoYoverse und Microsoft in letzter Zeit eine bessere Beziehung aufgebaut haben und am 20. November wird Genshin Impact endlich für Xbox-Konsolen veröffentlicht. Es wird auch zusätzliche Bonusinhalte für alle Game Pass Ultimate Abonnenten geben.

Die Ankunft von Zenless Zone Zero auf Xbox hat sich daher größtenteils wie eine Frage der Zeit angefühlt, und laut dem Leak könnte es nächsten Monat soweit sein.

Danke, Windows Central.