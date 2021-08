Gerücht: Yakuza-Schöpfer verlässt Sega

HQ

In jüngsten Interviews hat der Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi den Wunsch geäußert, dass sich Ryu ga Gotoku Studio nicht nur auf die Yakuza-Serie konzentrieren soll, sondern auch andere Dinge in Betracht zieht. Bislang haben wir von diesem Team aber lediglich Yakuza: Like a Dragon und das Spin-Off Judgment gesehen (das nächsten Monat eine neue Installation erhält, Lost Judgment).

Vielleicht könnte das ein Grund sein, warum Nagoshi laut Bloomberg nun nach neuen beruflichen Möglichkeiten suchen soll. Die Reporter behaupten, dass der japanische Manager kurz davor stehe, einen Vertrag mit dem chinesischen Unternehmen Netease zu unterzeichnen. Die bieten ihm angeblich an, ein brandneues Studio zu gründen.

Nagoshi ist ein langjähriger Sega-Veteran, der dem Unternehmen seit 1989 treu ergeben ist. Von offizieller Seite gibt es noch keine Aussagen, doch dieses Geschäft soll sich laut Bloomberg bereits in der finalen Phase befinden. Wir sind gespannt, was dieser brillante Kopf in Zukunft auf die Beine stellt - ob nun bei Sega oder bei einem anderen Studio.