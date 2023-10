Gerücht: XDefiant startet am 28. Oktober

HQ

Letzten Monat wurde bekannt, dass Ubisofts XDefiant es nicht durch die Einreichungen bei Microsoft und Sony geschafft hat, und die geplante September-Veröffentlichung wurde auf Oktober verschoben.

Leider haben wir immer noch kein Veröffentlichungsdatum, aber der normalerweise zuverlässige Call of Duty-Leaker TheMW2Ghost hat vielleicht eine Ahnung, wann es letztendlich erscheinen wird. Er schreibt, dass wir das Spiel am 28. Oktober erwarten sollten, was größtenteils auf einem Launch-Event an diesem Tag basiert. Der Journalist und Insider Tom Henderson schreibt, dass er auch von einem Veröffentlichungsereignis an diesem Tag gehört hat, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dies wahr ist, da Henderson dafür bekannt ist, großartige Quellen zu haben.

XDefiant wurde als Free-to-Play-Helden-Shooter beschrieben, der im Tom Clancy-Universum spielt. Wir haben es uns Anfang des Jahres angeschaut und ihr könnt unsere Eindrücke hier nachlesen.