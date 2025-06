Gerücht: Xbox wird nicht mehr in nordischen Läden verkauft

HQ

Es scheint, dass es auf dem nordischen Markt große Veränderungen für Xbox gibt. Laut Quellen, die Gamereactor nahe stehen, wird die Konsole ab Juli nicht mehr verkauft, und für die Geschäfte, die damit weitermachen wollen, bleiben nur Importe aus Europa übrig.

Wenn sich das als wahr herausstellt, bedeutet das wahrscheinlich, dass es einfach so wenige Xboxen auf dem nordischen Markt gibt, dass es sich einfach nicht lohnt, weiterzumachen. Wir haben festgestellt, dass der Xbox Series X zum Monatswechsel beim riesigen Einzelhändler Elgiganten sehr wenig vorrätig ist, wo er nur acht Filialen in Schweden und nur zwei in Dänemark auf Lager hat. Neulich haben wir auch über große Entlassungen im Xbox-Bereich berichtet, die mit dem Gerücht zusammenfallen könnten, dass Xbox die nordische Region verlässt.

Natürlich ist das alles nicht unbedingt mit dem verbunden, was nur ein Gerücht ist, aber es trägt dennoch zu einem Bild bei, dass etwas nicht ganz stimmt. Ob und wie sich dies auf die kommende Xbox ROG Ally und die nächste Generation von Xbox auswirkt, ist unklar, aber hoffentlich werden sie nicht betroffen sein.