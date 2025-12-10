Gerücht: Xbox- und Xbox 360-Titel kommen möglicherweise für ROG Xbox Ally und PC

HQ

Es scheint, dass wir bald unsere alten Xbox- und Xbox 360-Spiele auf dem tragbaren ROG Xbox Ally (und PC) spielen können, da neue Gerüchte besagen, dass Microsoft derzeit ein Abwärtskompatibilitätsprogramm für den PC vorbereitet. Die Quelle ist der sehr zuverlässige Insider NateTheHate, der schreibt:

"Es besteht die Hoffnung, Legacy-Xbox-Spiele (OG und Xbox 360) auf ROG und Windows zu erstellen. Ob sie Erfolg haben, ist unbekannt, aber es wird Anstrengungen unternommen. Das andere Unbekannte ist, wie umfangreich die Initiative in Bezug auf die Angebote sein wird. Wird es das sein, was wir derzeit auf Series haben, oder wird BC expandieren, um mehr Titel im Xbox-Ökosystem hinzuzufügen?"

Das nahtlos und reibungslos zum Laufen zu bringen, ist natürlich eine riesige Aufgabe, angesichts der Anzahl der verfügbaren PC-Konfigurationen und der Unterschiede zwischen Konsolen und Windows-basierten Formaten. Aber wenn es gelingt, kannst du unzählige Klassiker unterwegs mit ROG Xbox Ally genießen und sogar Spiele spielen, die zuvor Xbox-Exklusivspiele waren (nicht zuletzt Titel wie Panzer Dragoon Orta, Ninja Gaiden Black, Blue Dragon und Lost Odyssey). Wir drücken die Daumen.