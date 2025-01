Gerücht: Xbox und andere große Publisher würden die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 mit einigen ihrer Top-Titel unterstützen

HQ

Wir erleben einen wirklich interessanten Start in das Jahr für das Medium. Die großen Unternehmen bereiten für die kommenden Tage oder Wochen ihre ersten digitalen Präsentationen vor. Übermorgen wird es eine Xbox Developer Direct geben, und Gerüchten zufolge wird es in den kommenden Wochen einen neuen State of Play geben. Und natürlich haben wir die lang erwartete Enthüllung der Nintendo Switch 2 hinter uns.

Die Nintendo Direct am 2. April wird Nintendos eigene Auswahl an Spielen bestätigen, die die Veröffentlichung der Konsole begleiten werden, aber die Präsentation in der letzten Woche diente auch als Gelegenheit für Dritte, zu bestätigen, welche Entwicklungen in Vergangenheit und Gegenwart auf Switch 2 zukommen werden. Und vielleicht hat der Insider eXtas1s vor dem Xbox-Event am Donnerstag eine Vorschau auf einige der Xbox Game Studios-Spiele gegeben, die auf Switch 2 erscheinen werden. Halo: The Master Chief Collection, Diablo IV, Starfield, Fallout 4, Microsoft Flight Simulator 2024 und ein Call of Duty, obwohl er nicht spezifiziert, welche der Serien portiert werden wird.

Sollte sich dies bestätigen, hätte Nintendo mit der Xbox einen mächtigen Verbündeten gewonnen und würde auch mit den jüngsten Werbemaßnahmen des Unternehmens übereinstimmen, das behauptet, dass "alles eine Xbox ist".

Neben Microsoft-Spielen würden auch andere große Publisher wie Bandai Namco einige ihrer jüngsten Hits auf Nintendos Konsole portieren, wie z. B. Tekken 8 und Elden Ring. Ubisoft seinerseits würde Assassin's Creed Mirage bringen (Shadows würde vorerst nicht erscheinen). Und Rockstar sorgte für Furore, indem sie Grand Theft Auto auf Switch 2 brachten. GTA V wäre durchaus machbar, aber der Insider wagt es anzudeuten, dass das kommende Spiel GTA VI sein wird. Interessanterweise wurden einige dieser Titel bereits in dieser Nintendo-Generation vermisst, als wir unsere schmerzlichsten Abwesenheiten auf der Nintendo Switch aufschrieben.

Während die Spezifikationen der Nintendo Switch 2 noch nicht offiziell bestätigt wurden, deuten Leaks darauf hin, dass all diese Titel aufgrund ihrer schieren technischen Leistung leicht portiert werden könnten, also erwarten Sie die ersten Bestätigungen im Laufe dieser Woche.

Was hältst du von dieser Reihe von Spielen?