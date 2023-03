Gerücht: Xbox Series X bekommt eine Diablo IV-Konsole

HQ

Einer der prominentesten Leaker in letzter Zeit ist der mysteriöse Billbil-kun auf Twitter, der viele Dinge geteilt hat, die sich schließlich als wahr herausstellten. Jetzt hat er / sie eine weitere Enthüllung für uns auf Lager, da es so aussieht, als würde Microsoft sich darauf vorbereiten, eine Xbox Series X mit Diablo IV-Thema auf den Markt zu bringen.

Billbil-kun gibt an, dass es sich nicht nur um ein Bundle handelt, sondern um eine "Xbox Series X Diablo IV Edition", die am 6. Juni (am selben Tag wie Diablo IV) für 559,99 US-Dollar erscheint. Wenn sich dies als richtig herausstellt, können wir wahrscheinlich ziemlich bald mit einer Ankündigung rechnen, da es nur noch zwei Monate dauern wird, bis es veröffentlicht werden soll.