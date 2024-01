Gerücht: Xbox' Sea of Thieves kommt für PlayStation und Switch

HQ

Letzte Woche brachte Nate the Hate Fanboys und viele Gamer im Allgemeinen in Aufruhr, als er behauptete, dass ein First-Party-Spiel von Xbox in naher Zukunft auch für andere Konsolen erscheinen würde. Dies führte zu vielen Theorien und Behauptungen, dass es sich um Hi-Fi Rush handelt, das sowohl für Nintendo Switch als auch für PlayStation erscheint. Ziemlich interessant, denn meine Wenigkeit und ein paar andere haben gehört, dass einige Xbox- (und PC-) Exklusivtitel im Jahr 2024 plattformübergreifend erscheinen werden. Hier ist ein weiteres Beispiel dafür.

Der gute alte Jeff Grubb von Giant Bomb sagt, dass einige seiner Quellen behaupten, dass Sea of Thieves auch für PlayStation und Nintendo Switch erscheinen könnte. Stephen Totilo untermauert einiges davon, aber seine Quelle hat nie etwas über Nintendos Konsole gesagt. Er sagt jedoch, dass der ursprüngliche Plan war, dass Sea of Thieves "Anfang 2024" auf PS4 und PS5 erscheinen sollte, so dass wir nicht lange warten müssen, um zu sehen, ob das wahr ist oder nicht.

So oder so, es ist ziemlich klar, dass die Aussagen von Phil Spencer und anderen bei Microsoft und Xbox Game Studios, dass sie ihre Spiele in Zukunft auf noch mehr Plattformen bringen wollen, wahr waren. Dies hat die Fanboys jedoch wie erwartet in den sozialen Medien und Foren wütend gemacht, also hoffen wir, dass Spencer und seine Crew spätestens nächste Woche ein offizielles Statement abgeben, bevor das Internet explodiert.

Was würdest du denken, wenn Spiele wie Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Starfield und The Elder Scrolls VI ein Jahr oder länger nach dem ersten Xbox-Start auf PlayStation- und Nintendo-Konsolen erscheinen würden?