Gerücht: Xbox plant große Erweiterung der Abwärtskompatibilität unter dem Banner "Xbox Classics"

Es wurde viel über Microsofts Abwärtskompatibilität für die nächste Generation gesprochen, mit Behauptungen in dieser Woche - aus normalerweise zuverlässigen Quellen - dass die Abwärtskompatibilität mit der nächsten Xbox etwas ganz Besonderes sein wird.

Anscheinend wird dies eher hardwarebasiert als emuliert sein, und neulich schien dies von Xbox-Chefin Sarah Bond bestätigt zu werden, die sagte:

"Gemeinsam mit AMD entwickeln wir den Stand der Technik im Gaming-Silizium weiter, um die nächste Generation von Grafikinnovationen zu liefern, die ein tieferes Maß an visueller Qualität und immersives Gameplay und Spielerlebnisse ermöglichen, die mit der Leistung der KI verbessert werden, während die Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Bibliothek von Xbox-Spielen erhalten bleibt."

Jetzt sind ein paar weitere Details zu diesem Thema von Insider und Leaker eXtas1s (danke, Pure Xbox) aufgetaucht, der in der Vergangenheit ein überraschendes Händchen für Enthüllungen bewiesen hat. In seinem neuesten YouTube-Video sagt er, dass Microsoft an einer stark verbesserten Abwärtskompatibilität für Xbox und Xbox 360 in einem Dienst namens Xbox Classics arbeitet (obwohl der Name noch nicht endgültig festgelegt ist)

Die Idee ist, dass wir auf diese Weise Spiele von Microsofts ersten beiden Konsolen mit besserer Grafik als zuvor und größerer Stabilität genießen können. Darüber hinaus funktioniert der Dienst auf allen Xbox-Geräten, einschließlich der tragbaren Xbox Ally, und unterstützt Game Pass:

"Woran Xbox arbeitet, ist eine neue, fortschrittliche Emulationsplattform, die entwickelt wurde, um klassische Xbox 360- und Original-Xbox-Titel mit Stabilität [und] grafischen Verbesserungen auszuführen - vollständige Integration mit Game Pass, PC, aktuellen Konsolen, tragbaren Geräten wie dem ROG Xbox Ally und natürlich der Cloud."

Das passt gut zu der jüngsten Aussage von Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer, dass "es nächstes Jahr ein wirklich besonderes Jahr für Xbox wird". Die Funktion wird angeblich im Jahr 2026 eingeführt, wenn Xbox ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, und eXtas1s glaubt, dass dies in zwei Phasen geschehen könnte. Das Ziel dieses neuen Dienstes wird wie folgt erklärt:

"Das Ziel, so wie ich es verstehe, ist nicht nur, die Nostalgie zurückzubringen, sondern dass diese Videospiele besser denn je gespielt werden können - sogar auf tragbarer Hardware wie der ROG Xbox Ally und der Cloud, auf einem Smart-TV oder auf einem Mobiltelefon."

Und das klingt ziemlich verlockend. Es gibt unzählige Klassiker für Xbox (Star Wars: Knights of the Old Republic, The Elder Scrolls III: Morrowind, Jade Empire, Project Gotham Racing 2, Splinter Cell: Chaos Theory, Panzer Dragoon Orta und Halo: Combat Evolved - um nur einige zu nennen) und Xbox 360 (Viva Piñata, Kameo: Elements of Power, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Blue Dragon, Project Gotham Racing 4, Fable III und Halo 3 - um nur einige zu nennen), also hört es sich nicht so schlecht an, diese Bibliothek an einem sonnigen Strand über den Game Pass auf Xbox Ally genießen zu können, oder?