Gerücht: Xbox ist sehr zufrieden mit Tango Gameworks und wird mehr in das Studio investieren

HQ

Hi-Fi Rush kam aus dem Nichts und bekam tolle Kritiken und einige ziemlich beeindruckende Spielerzahlen. Acht Monate später ist klar, dass es ein großer Erfolg für Xbox war. Kürzlich wurde bekannt, dass seit seiner Veröffentlichung über drei Millionen Menschen das Spiel gespielt haben, und Berichten zufolge ist Microsoft mit Tango Gameworks sehr zufrieden.

All dies laut dem Journalisten Jeff Grubb, der in seinem Podcast sagt, dass Microsoft "sehr, sehr, sehr glücklich" mit dem ist, was das Studio bisher getan hat, und dass sie eine sehr glänzende Zukunft haben. Darüber hinaus wollen sie auch weiter in den Entwickler investieren.

Tango Networks steht auch hinter Ghostwire: Tokyo und hat Hi-Fi Rush seit seiner Veröffentlichung kontinuierlich aktualisiert. Was das nächste Spiel des Studios sein wird, ist noch nicht bekannt, aber wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach mehr.