Gerücht: Xbox gestaltet das Achievement-System dieses Jahr neu

Microsoft revolutionierte die Spieleindustrie mit seinem Achievement-System, das es im Dezember 2005 mit der Xbox 360 einführte. Seitdem sieht es jedoch mehr oder weniger identisch aus und jetzt, fast zwanzig Jahre später, gibt es Gerüchte, dass es bald eine große Veränderung geben wird.

Gab es noch im Herbst Gerüchte über die Einführung verschiedener Achievement-Levels, also die Art und Weise, wie das PlayStation-Trophäensystem heute mit Platin-, Gold-, Silber- und Bronze-Trophäen funktioniert, sind nun neue Gerüchte aufgetaucht. Dieses Mal über den XboxEra Podcast, in dem Shpeshal Nick zu diesem Thema gesprochen hat:

Shpeshal Nick

"Was ich höre, ist, dass Xbox mit der Überarbeitung ihrer Errungenschaften fast fertig ist, mit Änderungen an den Errungenschaften, und wir sollten es nächstes Jahr sehen. [...] Wenn sie nächstes Jahr sagen, gehe ich davon aus, dass sie sich der Tatsache bewusst sind, dass Silvester ist, also denke ich, dass sie 2024 meinen. [...] Aber es sollte uns zumindest gezeigt werden, denn ihr wisst, wie sie manchmal Sachen in die Beta-Phase stecken und dann geht es durch verschiedene Ringe."

Denkst du, dass Errungenschaften ein Update brauchen?