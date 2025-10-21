Gerücht: Xbox-Emulation kommt zu ROG Xbox Ally

HQ

Wir waren sicherlich beeindruckt von der Xbox-Funktionalität des kürzlich veröffentlichten ROG Xbox Ally X Geräts, aber reicht das aus, um es als tragbare Xbox zu bezeichnen, oder ist es einfach ein tragbarer PC? Schließlich spielt es PC-Versionen und nicht Xbox-Versionen. Die Meinungen gehen auseinander, und es ist viel diskutiert worden.

Nun sagt aber Windows Central-Redakteur Jez Corden (danke Tech4Gamers), der wiederholt bewiesen hat, gute Microsoft-Quellen zu haben, via Discord, dass es vielleicht nur eine Frage der Zeit ist, bis wir echte Xbox-Spiele auf dem Gerät genießen können:

"Die Leute, die sagen, dass der Xbox-Verbündete keine Xbox ist, weil er keine echten Xbox-Spiele spielen kann, könnten nächstes Jahr die Krähe fressen, wenn das, was ich gehört habe, wahr ist. Ich habe gehört, dass an einem Emulator gearbeitet wird, der zumindest einige tatsächliche Xbox-Spiele auf Windows-PCs ausführen kann, denken Sie an den X360-Abwärtskompatibilitätsemulator als Beispiel für diese Untergruppe."

Er fügt jedoch hinzu, dass es möglicherweise nicht alle Spiele sein werden, da es einige manuelle Anpassungen erfordert, und Microsoft "müsste mit einigen Publishern/Entwicklern zusammenarbeiten, um ihren Spielen grünes Licht zu geben, wegen der Lizenzierung und so."

Wir hätten definitiv nichts dagegen, Zugriff auf einen Haufen klassischer Xbox-Spiele auf einem tragbaren Gerät wie dem ROG Xbox Ally zu haben, also drücken wir die Daumen, dass die Informationen tatsächlich wahr sind.