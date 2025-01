Gerücht: Xbox der nächsten Generation soll 2026 als Xbox Prime auf den Markt kommen

HQ

Zu Beginn des Jahres 2025 nähern sich die Konsolen der Xbox-Serie ihrem fünften Jubiläum, und es scheint, dass Microsoft bereits über den nächsten großen Schritt nachdenkt. Während die aktuelle Generation noch in ihrer Blütezeit steckt, kursieren Gerüchte über die kommende Xbox-Konsole, die 2026 auf den Markt kommen soll. Laut einem beliebten Leaker, der für Call of Duty-Leaks bekannt ist, könnte das neue System den Namen "Xbox Prime" tragen und möglicherweise sogar zusammen mit dem nächsten Teil von Call of Duty, wahrscheinlich Modern Warfare 4, auf den Markt kommen.

Dieses Leak, das von TheGhostOfHope stammt, das eine Geschichte von glaubwürdigen Call of Duty-Informationen hat, deutet darauf hin, dass "Xbox Prime" der nächste große Schritt in der Xbox-Reihe sein wird. Obwohl unklar ist, ob es sich um den offiziellen Namen oder nur um einen Codenamen handelt, behauptet die Quelle, dass die Informationen in Branchenkreisen gut bekannt sind, wobei einige bereits spekulieren, dass die Konsole bereits Ende 2026 ihr Debüt geben könnte.

Obwohl diese Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind, ist es erwähnenswert, dass Hope eine solide Erfolgsbilanz vorweisen kann, und da Microsoft jetzt Activision besitzt, könnte der Leaker Insiderinformationen über das Projekt haben. Wenn dies wahr ist, würde dies einen frühen Sprung in die nächste Generation bedeuten und die Frage aufwerfen, ob die Xbox Series X|S ihr Potenzial voll ausgeschöpft hat.

Freust du dich schon auf die nächste Xbox?