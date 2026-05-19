Gerücht: Xbox arbeitet an einer Technologie, um deine Discs zu digitalisieren

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Es ist allgemein bekannt, dass Xbox-Spieler ihre Spiele überwiegend digital kaufen – ein Trend, den sie früher angenommen haben als andere Plattformen. Dies hat auch dazu geführt, dass Microsoft mehrere Xbox-Modelle ohne Laufwerk auf den Markt gebracht hat, darunter die Series S, sowie erschwinglichere Versionen der Series X.

Wir wissen noch nicht, was die nächste Generation bringen wird, aber es ist leicht vorstellbar, dass Microsoft es vorziehen würde, sich keine Sorgen um Discs machen zu müssen, zumal Project Helix sich zu einer Art PC-Hybrid entwickelt (und wir bereits ROG Xbox Ally haben)... und wie wir alle wissen, sind PCs schon sehr lange nicht mehr standardmäßig mit Festplattenlaufwerken ausgestattet. Microsoft hingegen müsste vielleicht trotzdem eine Lösung anbieten, da sie stark in Abwärtskompatibilität investieren und viele ältere Spieler und Sammler mehrere Kisten mit alten Xbox-Spielen besitzen, die sie in Zukunft ebenfalls genießen möchten.

Nun berichtet Windows Central, dass es dafür eine Lösung geben könnte, die unter dem Arbeitsnamen Codename Positron bekannt ist. Die Idee ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Discs in digitalen Besitz zu übertragen. Sie haben noch keine Details, aber sie nennen ein offensichtliches Problem, nämlich dass es den Leuten erlauben würde, Discs auszuleihen, woraufhin sie plötzlich die betreffenden Spiele besitzen.

Das bedeutet, dass irgendeine Technologie nötig ist, um die Spiele zu sperren, sobald sie für eine digitale Kopie eingetauscht wurden, und es bleibt abzuwarten, wie Microsoft sich das vorstellt. Wir vermuten auch, dass viele (wenn nicht praktisch alle) sehr zögern würden, ihre Spielesammlung "einzutauschen", falls das tatsächlich erforderlich wäre.

Wir müssen abwarten, bis Microsoft mehr Informationen zu dem Thema hat, vorausgesetzt, die Berichte sind überhaupt korrekt.