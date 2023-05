Gerücht: World of Warcraft: Classic bekommt einen Hardcore-Modus

HQ

World of Warcraft: Classic könnte bald offiziellen Hardcore-Support erhalten. Wie auf Icy Veins zu sehen ist, wurde dem Spiel ab Patch 10.0.7 ein Hardcore-Servertyp hinzugefügt, der darauf hinzudeuten scheint, dass der Spielmodus kommt.

Wie im Hardcore-Modus in anderen Blizzard-Spielen wird Ihr Charakter in World of Warcraft dauerhaft aus dem Spiel entfernt, wenn er darin stirbt. Derzeit erstellen die Spieler ihre eigenen Hardcore-Spiele über Mods, aber die offizielle Unterstützung würde einem großen Teil der Benutzerbasis des Spiels sehr geschätzt werden.

Da zum Zeitpunkt des Schreibens nichts Offizielles von Blizzard vorliegt, müssen wir abwarten, was dabei herauskommt, aber hoffentlich erhalten wir eher früher als später eine Antwort.

Würdest du wollen, dass Hardcore zu World of Warcraft: Classic kommt?