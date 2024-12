Gerücht: Wonder Woman wird wohl nicht vor 2027 veröffentlicht

HQ

Eines der Spiele, über das im Vorfeld spekuliert wurde, dass wir es bei den Game Awards in der Nacht sehen würden, war Wonder Woman, das tatsächlich vor vier Jahren bei den The Game Awards angekündigt wurde. Aber... Das ist nicht passiert.

Jason Schreier hat sich nun in seinem Podcast Triple Click zu der Angelegenheit geäußert und sagt, dass er direkt mit den Entwicklern gesprochen hat, die sagen, dass es absolut nicht vor 2026 kommen wird:

"Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der anWonder Woman einem Spiel arbeitet, und er sagte: 'Unser aktueller Zeitplan sieht das Jahr 2026 vor, und selbst das scheint unrealistisch zu sein.' "

Angesichts der Tatsache, dass es immer noch keine Wonder Woman für James Gunns neues DC-Universum (das darauf abzielt, Filme und Spiele zu kombinieren) gibt, könnte man vermuten, dass sie zuerst jemanden finden wollen, der die Rolle in einem neuen Filmprojekt übernimmt, bevor sie das Spiel veröffentlichen - aber das ist reine Spekulation von uns.