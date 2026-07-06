Gerücht: Wolfenstein III ist in Produktion und es kommt auch eine TV-Serie

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Im Laufe von zwei intensiven Wochen konkurrieren Microsoft und Sony scheinbar darum, möglichst viele unpopuläre Richtlinien umzusetzen, was die Fans natürlich enttäuscht hat und zu vielen Gerüchten darüber geführt hat, was wirklich hinter den Kulissen vor sich geht.

Aber es sind nicht nur schlechte Nachrichten, und nun berichtet Microsoft-Insider und Windows Central-Redakteur Jez Corden, dass die Behauptungen, Arkane Studios stehe vor der Schließung und dass Marvel's Blade in Gefahr sei, unwahr seien – obwohl es noch einige Umstrukturierungen geben wird.

Er schreibt außerdem, dass ein großer Vorstoß für Wolfenstein bevorsteht, und zwar nicht nur mit einem dritten Spiel, sondern auch mit einer TV-Serie:

"Microsoft entwickelt tatsächlich eine TV-Serie basierend auf Wolfenstein zusammen mit den Fallout-TV-Produzenten für Amazon – was stark in Asha Sharmas transmediale Vision für Xbox passt.

Wolfenstein 3 wird laut unseren Quellen zu diesem Zweck produziert, mit dem Ziel, dass sich die TV-Show und das Spiel gegenseitig im Fallout-TV-Stil ergänzen."

Natürlich wurde das noch nicht offiziell bestätigt, also nimm es mit Vorsicht, aber Corden hat bei Microsofts Plänen meist Recht als Unrecht – also drückt die Daumen.