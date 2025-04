Gerücht: Wolfenstein 3 ist das nächste Projekt von MachineGames

HQ

Halten Sie Ihre Hüte fest, denn wenn diese neuen Gerüchte, die auf einer kürzlich veröffentlichten Stellenanzeige basieren, wahr sind, entwickelt MachineGames eine brandneue Wolfenstein. Laut der Beschreibung sucht das Studio nach einem Senior Gameplay Animator mit Erfahrung in der Animation von Robotern und anderen nicht-menschlichen Charakteren in der Ego-Perspektive. Und mechanische Albträume sind, wie Sie wissen, etwas, von dem Wolfenstein voll ist.

Dies könnte also das erste konkrete Zeichen dafür sein, dass Wolfenstein 3 tatsächlich in Arbeit ist, der erste neue Teil der Serie seit Youngblood vor fünf Jahren. Wenn man bedenkt, dass MachineGames bereits angedeutet hat, dass sie an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten und dass sie kürzlich die Arbeit an Indiana Jones and the Great Circle abgeschlossen haben, könnte Wolfenstein 3 sehr wohl ihr nächstes großes Projekt sein. Hoffen wir es!

