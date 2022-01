Gerücht: Wird Hogwarts Legacy noch einmal um ein Jahr verschoben?

HQ

2021 war ein Jahr, in dem Spiele beinahe häufiger verschoben als veröffentlicht wurden. Hogwarts Legacy startete diesen Trend, denn nach wenigen Tagen im neuen Jahr teilte Warner Bros. bereits mit, dass das Game mehr Zeit benötige. Bislang gehen wir davon aus, dass wir das Abenteuer in der Welt der Hexerei und Zauberei in diesem Jahr zu Gesicht bekommen werden, doch das glauben längst nicht alle.

In der Gerüchteküche gibt es zum Beispiel Stimmen, die meinen, dass Hogwarts Legacy um ein weiteres Jahr verschoben werden könnte. Die Quelle für diese Behauptung ist der Journalist Colin Moriarty, der in seinem Patreon-Podcast "Sacred Symbols" darüber spricht, dass die Entwicklung nur sehr schleppend Fortschritte erziele. Er gehe deshalb davon aus, dass das Spiel nicht vor 2023 erscheinen wird.

Belastbare Quellen liefert der Mann nicht, doch Moriarty ist gut vernetzt und konnte sich über die Jahre eine gewisse Reputation aufbauen. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Person die Wahrheit kennt, doch es ist ein erstes Anzeichen dafür, dass Sumo Digital und Avalanche Studios mehr Zeit benötigen könnten als bislang geplant. Da die Entwicklerstudios ohne Frage große Ambitionen verfolgen, käme eine solche Entwicklung nicht unbedingt unerwartet.

Quelle: VGC.