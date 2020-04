Gerücht: Wird Ghost of Tsushima doch noch einmal verschoben?

Anfang März haben wir erfahren, dass das Playstation-4-exklusive Spiel Ghost of Tsushima Ende Juni kommen soll. Möglicherweise läuft Sucker Punchs neues Samurai-Spiel jedoch - ebenso wie The Last of Us: Part II - Gefahr, ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Grund für diese Vermutung ist die Produktseite des Spiels im kanadischen Playstation Store, der aus irgendeinem Grund statt des aktuellen Veröffentlichungstermins den 1. August als Release-Datum angezeigt hat.

Ein paar Leute auf Resetera gaben das bemerkt und mögliche Ursachen dafür diskutiert. Im Moment ist nicht klar, ob es herbei nur um einen Fehler handelt oder ob sich mehr dahinter verbirgt. Weder Sony noch Sucker Punch haben diesen Termin bestätigt oder verneint. Sobald so etwas passiert, informieren wir euch natürlich an entsprechender Stelle.

Quelle: DualShockers.