Gerücht: Wird Demon's Souls: Remake pünktlich zum Start der PS5 veröffentlicht?

Eine der größten Attraktionen von Sonys kommender Konsole ist für uns das Remake von Demon's Souls. Bei der Ankündigung im Juni gab es keinen Starttermin und viele befürchteten bereits, dass der Titel noch in weiter Ferne schweben könnte. Diese Woche hat sich Südkorea jedoch mit dem Spiel beschäftigt und eine Altersfreigabe erteilt. Solche Ereignisse geschehen meist nicht allzu lang vor der Veröffentlichung, in den Fällen der letzten Sony-Blockbuster (Days Gone, Death Stranding, Ghost of Tsushima und The Last of Us: Part II) waren es in der Regel maximal drei Monate. Sollte das Muster auch auf Demon's Souls zutreffen, dann könnten wir rechtzeitig zur Veröffentlichung der Playstation 5 noch vor Jahresende wieder nach Boletaria zurückkehren. Hierbei handelt es sich natürlich nicht um offiziell bestätigte Informationen, sondern um eine Vermutung.

You're watching Werben

Quelle: Gematsu.