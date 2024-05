Gerücht: Wir könnten Zelda als Protagonisten eines neuen Legend of Zelda-Spiels sehen

HQ

Auch wenn ihr Name im Titel steht, fühlt es sich so an, als ob ein neues Spiel, in dem Zelda die Hauptfigur ist, längst überfällig ist. Während wir in den letzten Jahren unsere Sandbox-Abenteuer als Link genossen haben, ist es vielleicht an der Zeit, dass wir stattdessen als Zelda spielen.

Laut YouTuber PapaGenos könnten wir in Zukunft so etwas bekommen. In einem neuen Beitrag auf Twitter/X schrieb der Content Creator Folgendes:

"Tears of the Kingdom hatte ein großartiges Zelda-Design, ich denke, wir sind überfällig für ein Spiel, in dem Zelda die Hauptfigur ist. Mir scheint, ein Hyrule-Abenteuer wie dieses ist etwas, was die Fans wollen, jetzt ist es an der Zeit."

Die Großschreibung mag hier etwas seltsam erscheinen, aber wenn man all diese Buchstaben nimmt und sie buchstabiert, entsteht "Dies ist ein Hinweis". Nun, worauf dies hindeuten könnte, ist eher unbekannt, aber viele Fans würden gerne ein neues Zelda-Spiel sehen, das sich um die berühmte Prinzessin dreht. Vielleicht ist es etwas, das uns der Switch-Nachfolger geben könnte.