Gerücht: Wir könnten später in dieser Woche einen Xbox Elite Series 3-Controller sehen

Dies wird eine Woche voller Hinweise, Leaks und Gerüchte darüber, was wir auf dem Summer Game Fest am späten Freitagabend und beim Xbox Games Showcase am Sonntag sehen werden. Jetzt wissen wir vielleicht von einem der Dinge, auf die wir uns freuen können, nämlich einem Xbox Elite Series 3 Controller.

Der normalerweise sehr zuverlässige Windows Central-Redakteur Jez Corden schreibt, dass er Quellen hat, die verraten, dass es auf dem Weg ist und viel besser sein wird als sein Vorgänger:

"Ich habe auch aus guter Quelle, dass Microsoft an einem Nachfolger des Xbox Elite Controllers Series 2 arbeitet, der vermutlich Series 3 genannt wird und das Angebot gegenüber dem aktuellen Modell sprunghaft modernisieren und verbessern wird."

Ob es tatsächlich auftaucht, wissen wir nicht, aber die Xbox Elite Series 2 ist ganze sechs Jahre alt, daher ist es nicht ganz unvernünftig, dass sie ihren Controller aktualisieren wollen - und es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchten zufolge dies in Arbeit ist.